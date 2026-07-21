Hombre ingresa a las vías del Metro cuando tren entraba al andén; recibe asistencia médica

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó la noche de lunes que una persona ingresó a las 10:15 p.m. a una de las vías del Metro de Santo Domingo en la estación Juan Pablo Duarte, situación que obligó a suspender temporalmente el servicio. El hombre resultó con lesiones por lo que recibió asistencia médica en el lugar y luego fue remitido a un centro de salud.

Dijo que su condición es estable.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, el usuario, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, ingresó de "manera voluntaria" al área de las vías mientras un tren se aproximaba al andén 1.

El documento dice: "El usuario, un ciudadano alemán, no perdió el conocimiento en ningún momento, sin embargo presenta lesiones y fracturas en sus extremidades, el mismo está estable para ser trasladado a un centro de salud para recibir asistencia especializada".

Acciones de la autoridad

"El pasajero se encuentra con vida y recibe atenciones médicas en el lugar, por lo que el sistema ha sido temporalmente detenido", indicó la institución.

La EMT informó que, como parte de los protocolos de seguridad establecidos, el andén fue desalojado de inmediato para facilitar las labores de asistencia al usuario. Asimismo, notificó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, cuyo personal acudió al lugar para brindar la atención correspondiente.

Un video que circula en redes sociales muestra a agentes del transporte junto a una camilla colocada al lado del tren. Sin embargo, las imágenes no permiten apreciar el estado físico de la persona involucrada.