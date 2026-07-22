Adolescente asesinada presuntamente por su expareja sufría acoso constante, denuncian familiares

Jansel Cabrera, acusado de estrangular a su pareja, una adolescente de 17 años. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los familiares de Lisette Noemí Almonte Peña, la adolescente de 17 años asesinada presuntamente por su expareja de 32 años en el tramo de la avenida Circunvalación Norte de Santiago, denunciaron este miércoles que la joven era víctima de acoso constante desde que decidió poner fin a la relación sentimental hace aproximadamente un mes.

Los parientes afirmaron que el presunto homicida, Jansel Cabrera, insistía en reanudar el noviazgo, pese a la negativa de la adolescente.

"Ya ella no quería seguir la relación y él la obligaba", expresó visiblemente consternado Porfirio José Almonte Peña, hermano mayor de la víctima.

Un familiar cercano, identificado como Franklin Sosa, sostuvo que existen indicios de que el crimen habría sido planificado.

Explicó que, según informaciones suministradas por personas cercanas al imputado, éste había expresado que la joven "lo iba a hacer fracasar", presuntamente porque se negaba a retomar la relación sentimental que ambos mantenían desde que ella tenía 15 años.

Sosa relató que el día de la desaparición de Lisette, el acusado acudió al supermercado donde ella trabajaba para llevarle el desayuno en horas de la mañana y regresó al mediodía para buscarla al finalizar su jornada. Desde ese momento, la adolescente no volvió a ser vista con vida.

La joven fue hallada muerta con signos de violencia el pasado lunes 13 de julio en un tramo de la avenida Circunvalación Norte, entre las comunidades de Don Pedro y Monte Adentro, en la provincia Santiago.

La causa de la muerte de Lisette Noemí Almonte Peña fue asfixia por estrangulamiento, aunque el cuerpo presentaba múltiples golpes.

Proyectos de vida de la víctima

Los parientes recordaron que la menor de edad soñaba con estudiar Educación Artística en la universidad. La joven se había graduado recientemente de bachiller, además de tener un técnico en informática.

"Ese sueño ya no podrá hacerse realidad", expresó Matilde Peña, otra familiar.

Indicó que la familia conocía la relación sentimental entre ambos, pero aseguró que nunca imaginó un desenlace de esa magnitud, ya que confiaban en el comportamiento del hoy imputado.

"Uno nunca termina de conocer a los demás. Él era un hombre tranquilo y nunca dio señales de ser una persona violenta", declaró.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, el presunto victimario ha permanecido en silencio durante todo el proceso judicial, sin siquiera conversar con su representante legal.

"Hasta el día de hoy se mantiene en una especie de estado de shock", afirmó Francisco Cárdenas, abogado defensor del imputado.

Medida de coerción

El tribunal de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a Jansel Cabrera, medida a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega