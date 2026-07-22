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conato de incendio
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VIDEO | Conato de incendio afecta supermercado Olé de la Jacobo Majluta

Clientes y empleados fueron evacuados

    Un conato de incendio se registró la noche de este miércoles en la sucursal del supermercado Olé ubicada en la avenida Jacobo Majluta, en Santo Domingo Norte, lo que obligó a evacuar de manera preventiva a clientes y colaboradores.

    A través de un comunicado, la empresa informó que activó de inmediato sus protocolos de seguridad y aseguró que todas las personas fueron evacuadas sin que se reportaran lesionados.

    Olé indicó que el Cuerpo de Bomberos se encuentra en el lugar realizando las labores correspondientes para controlar la situación.

    La empresa agradeció la rápida respuesta de los organismos de emergencia y la colaboración de clientes y empleados durante la evacuación, al tiempo que reiteró su compromiso con la seguridad de sus colaboradores, clientes y de la comunidad.

    Hasta el momento, no se ha informado qué provocó el conato de incendio.

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       Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.