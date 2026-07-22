Creyó que su madre y su hermano estaban de fin de semana; días después los hallaron muertos

Un familiar de la mujer de 68 años encontrada muerta junto a uno de sus hijos en su apartamento creyó durante varios días que ambos habían salido de fin de semana. Sin embargo, días después, sus cuerpos fueron levantados con el de su mascota en un apartamento ubicado en la avenida Rómulo Betancourt, esquina Doctor Defilló, en el Distrito Nacional.

Víctor Mateo, dueño de una ferretería ubicada en el bloque de apartamentos, relató que un hijo de Lucinda, quien es militar, acudió ayer, martes, al lugar tras el hallazgo y explicó a las autoridades que había hablado con su madre por última vez el jueves 16 de julio.

Durante esa conversación, ella le comentó que se irían de fin de semana, por lo que el hombre asumió que esa era la razón por la que no lograba comunicarse con Lucinda Emelinda Rodríguez Restituyo ni Óscar Gabriel Curiel Rodríguez, de 41, en los días siguientes.

"El hijo vino ayer, que es militar. Dijo que conversó con ella el jueves y ella le dijo: 'Yo me voy a ir de fin de semana, nos vamos de fin de semana'", manifestó.

"Pensamos que era un ratón o varios"

Mientras la familia pensaba que ambos estaban fuera de la ciudad, en el edificio comenzó a percibirse un fuerte mal olor que inicialmente fue atribuido a la presencia de uno o varios ratones muertos.

Una residente contó a Diario Libre que revisó su apartamento y otras áreas comunes, convencida de que el hedor provenía de un animal. Sin embargo, al notar que el olor persistía y se intensificaba, la preocupación aumentó entre los residentes.

"Busqué por todos lados porque pensé que era un ratón, dije le echaron veneno. Tengo dos niñas pequeñas y me preocupaba el olor. Eso es un peligro", expresó la mujer, quien no quiso identificarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/whatsapp-image-2026-07-22-at-12447-pm-f07b34d3.jpeg Vista del edificio de apartamentos donde fueron hallados muertos una señora y su hijo la tarde del martes 21 de julio del 2026. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Notaron la ausencia de la mujer y su hijo

La ausencia de madre e hijo también llamó la atención de personas cercanas. Mateo indicó que algunos residentes comentaban que desde el viernes no tenían noticias de ellos y que esa falta de contacto resultaba inusual.

Un vecino describió a Lucinda Rodríguez y a su hijo como personas reservadas, tranquilas y con poca interacción con los demás residentes.

Explicó que solían bajar a pasear a su perro, pero, fuera de eso, llevaban una vida discreta y nunca dieron señales de conflictos que despertaran preocupación entre quienes convivían en el residencial.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó la muerte de Lucinda Emelinda Rodríguez Restituyo y Óscar Gabriel Curiel Rodríguez.

Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, varias personas han sido entrevistadas, incluidos familiares, comerciantes de la zona y vecinos.

Escena

Al ingresar a la residencia se apreciaba una escena marcada por el deterioro y la contaminación.

Aunque el mobiliario de la sala, como los sillones, las mesas y los ventiladores de techo, permanecía en su lugar, el piso estaba cubierto por una extensa capa de suciedad, residuos y basura dispersa que se extendía desde la entrada hasta el área de las habitaciones.

Las paredes presentaban manchas oscuras en su parte inferior y, al fondo del inmueble, se observaban objetos desordenados, reflejo de las condiciones en las que fue encontrado el lugar tras el hallazgo de los cuerpos de una madre, su hijo y la mascota de ambos.