Varias personas entrevistadas por muerte de madre e hijo hallados muertos en Bella Vista

Además de la mujer y el hombre, también fue encontrado muerto un perro, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades ( SAMIR DOMINICI )

La investigación por la muerte de una mujer de 68 años y su hijo de 41, encontrados en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento de la avenida Rómulo Betancourt, en el sector Bella Vista, avanza con la recolección de testimonios a familiares, vecinos y comerciantes de la zona, mientras las autoridades esperan los resultados de las autopsias que determinarán la causa de ambos fallecimientos.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este miércoles que alrededor de ocho personas han sido entrevistadas como parte de las pesquisas, entre ellas parientes directos de la mujer, residentes del edificio y empleados de un colmado donde madre e hijo acostumbraban a realizar compras mediante servicio de entrega a domicilio.

"Estamos concentrados en distintas líneas investigativas. Principalmente estamos a la espera de los resultados del Inacif, donde se realizan las autopsias correspondientes para establecer de manera inequívoca la causa de muerte" Vocero de la Policía Diego Pesqueira “

Pesqueira indicó que, de forma paralela, los investigadores trabajan en el levantamiento de cámaras de vigilancia de la zona para reconstruir los movimientos previos al hallazgo y determinar si existen elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

El vocero precisó además que, para ingresar al apartamento, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, cuyos miembros derribaron la puerta debido a que la vivienda permanecía cerrada por dentro al momento del hallazgo, un elemento que forma parte de las investigaciones.

Línea investigativa

Las autoridades reiteraron que, por el momento, no descartan ninguna hipótesis y que los resultados de las autopsias practicadas por el Inacif serán determinantes para establecer las circunstancias y la causa de ambas muertes.

Pesqueira indicó que las investigaciones continuarán en coordinación con el Ministerio Público, mientras los agentes agotan la recopilación de evidencias, testimonios y registros de cámaras de vigilancia para reconstruir lo ocurrido.

Escena

En el interior del apartamento, los investigadores encontraron una vivienda marcada por el deterioro y la acumulación de residuos. Aunque los muebles de la sala, las mesas y los ventiladores permanecían en su sitio, el piso estaba cubierto por una espesa capa de suciedad y basura que se extendía desde la entrada hasta las habitaciones.

Las paredes mostraban manchas oscuras en la parte inferior y, al fondo de la vivienda, se observaban objetos amontonados y fuera de lugar.

En ese escenario fueron encontrados los cuerpos de la mujer, su hijo y la mascota con la que convivían, una imagen que reflejaba el avanzado estado de abandono en que permanecía el inmueble.