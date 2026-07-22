El ciudadano alemán de 63 años que resultó herido la noche del martes tras caer a los rieles del Metro de Santo Domingo permanece en condición estable en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, donde recibe tratamiento por múltiples lesiones.

El director del centro, Víctor Rosario, informó que el paciente sufrió meses atrás un accidente cerebrovascular (ACV), condición que habría provocado la caída, y descartó que se tratara de un intento de suicidio.

El especialista explicó que el extranjero fue recibido con un cuadro de politraumatismos tras el incidente ocurrido en la estación Juan Pablo Duarte.

"Es un paciente que sufrió hace unos meses un accidente cerebrovascular, lo que hizo que él, esperando transitar en el metro, perdiera la fuerza y cayera al área de tránsito del metro, por lo que recibió un impacto en la pierna, a nivel del tórax, a nivel de la cabeza", dijo a Diario Libre.

Rosario indicó que, aunque las lesiones son de consideración, el paciente ha evolucionado favorablemente.

"Gracias a Dios no hubo fatalidad, sino que, aunque tiene golpes de gravedad, está en estado todavía estable. Tiene un trauma cranioencefálico moderado actualmente, un trauma acetado de tórax y una fractura abierta del tobillo. Por esta fractura él fue llevado a cirugía, se le hizo un lavado quirúrgico y también, en un segundo tiempo, va a ser llevado nuevamente ya para la fijación de la fractura y todo eso".

Agregó que actualmente permanece bajo observación de varias especialidades antes de ser sometido a una nueva intervención.

"Él actualmente se encuentra en una sala clínica en estado estable, se está preparando, está siendo evaluado por los diferentes departamentos de neurología, medicina interna, para controlar su cuadro principal y que pueda ser llevado a cirugía sin ningún tipo de inconveniente. Pero actualmente se encuentra en un estado estable".

Descartan intento suicida

El director del hospital afirmó que la evaluación realizada por la Unidad de Psicotrauma no encontró indicios de que el hombre intentara quitarse la vida, pese a que esa fue una de las versiones que comenzó a circular en redes sociales tras el accidente.

"En el historial que se hizo no se evidencia que haya sido eso, sino que fue un problema físico de su patología de base".

Explicó que el protocolo del centro contempla una valoración especializada de salud mental para pacientes involucrados en este tipo de eventos.

"Nosotros tenemos una unidad aquí en el hospital, se llama unidad de psicotrauma que funciona en la emergencia, que tan pronto el paciente llega se aborda en lo que tiene que ver con la parte de salud mental, y en la evaluación inicial que se hizo por ese departamento, pues arrojó que el paciente no tiene ninguna condición psicológica ni psiquiátrica que haya llevado al paciente a tomar una actitud o un intento autolítico, por lo que el paciente de su estado de salud mental actualmente se encuentra en estado bien, normal".

Rosario también aclaró que el extranjero no ingresó consciente al hospital.

"El paciente llegó en estado inconsciente, no llegó consciente, llegó con pérdida de conocimiento, con historia de que perdió conocimiento durante el accidente, y aquí es que se estabiliza".

Familiares ya están en el país

Consultado sobre si habían logrado contactar a familiares del ciudadano alemán, el director del hospital respondió:

"Sí, los familiares de él están aquí".

Bajo custodia

El extranjero permanece ingresado bajo custodia de agentes de la Policía Nacional y de la Unidad Especial de Reacción Táctica (UERT).

Aunque inicialmente la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que el hombre ingresó de manera voluntaria al área de los rieles mientras un tren se aproximaba al andén 1 de la estación Juan Pablo Duarte, los reportes médicos indican que sufrió un mareo relacionado con el ACV que había padecido meses atrás y cayó a las vías, por lo que el hecho no habría sido intencional.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:15 de la noche del martes, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio del Metro de Santo Domingo mientras se realizaban las labores de rescate y atención médica.

Inicialmente se informó que el ciudadano no tenía familiares ni amigos en el país, pero posteriormente las autoridades confirmaron que sus parientes ya se encuentran en la República Dominicana.