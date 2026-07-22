Al menos cuatro personas resultaron heridas y un negocio de comida rápida quedó destruido tras una explosión ocurrida alrededor de las 7:30 de la mañana de este miércoles en el sector Cinco Esquinas de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.

De acuerdo con el propietario del establecimiento, Pankys Yany, Ezequiel Rodríguez, el estallido se produjo a causa de un escape de gas en una de las tostadoras del local.

Tres de los lesionados recibieron asistencia médica por parte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en el lugar y posteriormente fueron enviados a sus viviendas, mientras que Imanol Rodríguez, sobrino del propietario, permanece ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital Morgan, aunque fuera de peligro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/descarga-60-b744f587.jpg El interior de la cafetería muestra los daños ocasionados por el incendio registrado luego de la explosión de un cilindro de gas en Los Guaricanos. (FUENTE EXTERNA)

Investigan el hecho

Rodríguez explicó que la explosión destruyó por completo el establecimiento, por lo que aseguró haber perdido toda la inversión realizada en el negocio.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, del Sistema 911 y agentes de la Policía Nacional para atender la emergencia e iniciar las investigaciones que permitan determinar las circunstancias del hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/descarga-61-98085bbd.jpg Daños materiales quedaron en el establecimiento afectado por el incendio registrado tras la explosión de un cilindro de gas. (FUENTE EXTERNA)