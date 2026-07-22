VIDEO | Explosión de cilindro de gas provoca incendio en cafetería en Los Guaricanos; hay cuatro lesionados
La Policía indicó que investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho
Al menos cuatro personas resultaron heridas y un negocio de comida rápida quedó destruido tras una explosión ocurrida alrededor de las 7:30 de la mañana de este miércoles en el sector Cinco Esquinas de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte.
De acuerdo con el propietario del establecimiento, Pankys Yany, Ezequiel Rodríguez, el estallido se produjo a causa de un escape de gas en una de las tostadoras del local.
Tres de los lesionados recibieron asistencia médica por parte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en el lugar y posteriormente fueron enviados a sus viviendas, mientras que Imanol Rodríguez, sobrino del propietario, permanece ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital Morgan, aunque fuera de peligro.
Investigan el hecho
- Rodríguez explicó que la explosión destruyó por completo el establecimiento, por lo que aseguró haber perdido toda la inversión realizada en el negocio.
Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, del Sistema 911 y agentes de la Policía Nacional para atender la emergencia e iniciar las investigaciones que permitan determinar las circunstancias del hecho.