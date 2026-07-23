Ocupan diez paquetes de presunta cocaína a dos policías en Santo Domingo Este

Miembros de la Policía Nacional. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Lo que comenzó como una intervención por la actitud sospechosa de cuatro hombres en la avenida Hípica, en Santo Domingo Este, terminó con la detención de dos miembros de la Policía Nacional, y la ocupación de diez paquetes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, varias armas de fuego, dos vehículos y varios teléfonos celulares.

Detalles del operativo

El operativo se realizó el 21 de julio frente a un supermercado de la zona, según una reveló una fuente de entero crédito a Diario Libre.

De acuerdo con la información obtenida, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) detectaron a los implicados que, presuntamente, mostraban un comportamiento inusual mientras permanecían en el lugar. Esa situación motivó la intervención de los agentes.

Durante la inspección, los investigadores ocuparon diez paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, varias armas de fuego y múltiples teléfonos celulares. También fueron retenidos automóvil Isuzu D-Max color gris y un Hyundai Sonata, en los que se desplazaban los detenidos.

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Implicación policial

Entre los cuatro arrestados figuran dos agentes de la uniformada, quienes permanecían en servicio activo de la organización.

Tras la detención, los cuatro hombres fueron puestos bajo custodia de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público mientras continúan las investigaciones.

La Policía Nacional aún no ha divulgado un informe oficial sobre el caso ni ha revelado la identidad de los detenidos. Tampoco ha informado si abrirá una investigación interna por la presunta implicación de los dos agentes.

Las evidencias fueron entregados al organismo antinarcóticos, que continuará con las investigaciones para establecer la procedencia de la sustancia, y definir las responsabilidades penales de los implicados.