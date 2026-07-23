El médico Wilvert Armando Polanco Sanz fue arrestado nuevamente en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, por la presunta violación sexual de otra paciente.

El nuevo arresto se produjo cuando el galeno salía del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle al recuperar su libertad tras el pago de una garantía económica.

La fiscal Sandra Sierra explicó que la nueva orden de arresto responde a otra investigación iniciada luego de que una mujer lo denunciara ante el Ministerio Público tras el caso de la ciudadana haitiana que también acusó al médico de violación.

"Él obtuvo su libertad, pero inmediatamente fue arrestado por este nuevo proceso", manifestó la representante del Ministerio Público.

Sierra informó además que el expediente correspondiente a un caso ocurrido en 2019, en el municipio de Villa Riva, ya se encuentra en etapa preliminar y tiene audiencia fijada para el 3 de agosto tras concluir la investigación y presentar la acusación formal.

Otro caso

Asimismo, indicó que en el caso de la ciudadana haitiana también fue depositada la acusación y el proceso judicial continúa su curso ante los tribunales.

De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público en el caso de la extranjera, los hechos habrían ocurrido el 17 de febrero del 2026, alrededor de las 9:00 de la mañana, luego de que la víctima fuera referida desde una policlínica del distrito municipal Los Limones, en el municipio Pimentel, para realizarse una prueba diagnóstica en el centro de salud propiedad del acusado, ubicado en el municipio Las Guáranas.

Según la acusación, durante el procedimiento médico el galeno habría cometido el delito de violación sexual agravada, al aprovechar la autoridad que le conferían sus funciones como profesional de la salud.