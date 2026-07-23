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agresión adolescente
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Joven que quedó en libertad por agredir a su pareja vuelve a atacarla y la deja en estado crítico

La menor continúa hospitalizada con pronóstico reservado La policía activa la búsqueda del hombre

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    Joven que quedó en libertad por agredir a su pareja vuelve a atacarla y la deja en estado crítico
    Erikson Antonio Bonilla. (FUENTE EXTERNA)

    Lo que hace menos de un mes terminó con una detención y una posterior puesta en libertad, hoy tiene a una adolescente de 15 años en cuidados intensivos y a las autoridades tras la pista de quien fuera su pareja.

    La Policía Nacional activó la búsqueda de Erikson Antonio Bonilla, de 20 años, señalado como el presunto responsable de la agresión contra la menor de edad con la que mantenía una relación sentimental y que permanece en estado delicado en el Hospital Robert Reid Cabral.

    Cronología del caso

    El caso tiene un antecedente reciente. El pasado 26 de junio, el joven fue arrestado en flagrante delito por la policía tras intentar agredir a la adolescente.

    De acuerdo con el acta de registro de persona, el joven fue enviado al Ministerio Público, pero posteriormente quedó en libertad un día después y se le dictó una orden de alejamiento.

    Menos de un mes después, vuelve hacer señalado, esta vez por una agresión de mayor gravedad que mantiene a la menor hospitalizada en condición delicada.

    • La madre de la joven denunció que el hombre la habría golpeado con un arma punzante y obligado a tomar veneno a su hija, dejándola en un estado de gravedad.

    Estado de la víctima

    El centro de salud informó a Diario Libre que la paciente continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se mantiene estable dentro de la gravedad de su cuadro clínico. No obstante, su pronóstico sigue siendo reservado.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.