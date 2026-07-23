Un hombre recibió quemaduras graves y posteriormente falleció tras ser atacado de manera sorpresiva con agua caliente mientras dormía en un establecimiento ubicado en el municipio Santa Bárbara, de la provincia de Samaná.

El hecho ocurrió la madrugada del martes 14 de julio, cuando el señor Eduardo Kelly de Peña, quien se había quedado dormido en la terraza de un comercio de bebidas alcohólicas, fue impactado con una cubeta de agua caliente que presuntamente le lanzó Gleivy Alberto Rymer Bueno.

La hija de la víctima, Erika Carlos, declaró a reporteros de Diario Libre que, tras la agresión, su padre fue trasladado al Hospital Provincial Doctor Leopoldo Pou, en Samaná, donde recibió las primeras atenciones médicas.

No obstante, indicó que tuvo que ser transferido a un centro de salud de Santo Domingo por las quemaduras de tercer grado que le provocó el agua caliente en gran parte de su cuerpo. Falleció cuatro días después de la agresión.

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La joven señaló que su padre se dedicaba a lavar vehículos en las calles, luego de enfrentar problemas relacionados con el consumo de sustancias narcóticas.

"Él lo que se dedicaba era a lavar los vehículos en las calles. Fue una persona muy querida aquí en Samaná, que nunca le hizo daño a nadie", expresó con la voz entrecortada la joven, quien exige que el acusado sea sometido a la justicia.

Proceso investigativo

Los familiares presentaron una querella formal ante la fiscalía contra el señalado agresor y entregaron los videos de cámaras de seguridad, en los que se observa el momento del ataque.

En las imágenes a las que tuvo acceso Diario Libre se puede visualizar cómo una persona se acerca con una cubeta al establecimiento. Luego, en la acera del local, camina unos pasos hacia adelante, retrocede en dirección donde tiene estacionada una motocicleta y, segundos más tarde, regresa y lanza el líquido caliente contra Eduardo Kelly de Peña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/whatsapp-image-2026-07-23-at-114336-am-cd812a06.jpeg Eduardo Kelly de Peña murió por las graves quemaduras provocadas por el agua caliente en su cuerpo. (FUENTE EXTERNA)

Tras el ataque, el presunto agresor huyó del lugar a bordo de una motocicleta, mientras que la víctima se levantó desconcertado y adolorido, buscando identificar a la persona responsable.

En el establecimiento también había otra persona, que no auxilió al hombre, pero señaló quién habría cometido la agresión.

Aunque la grabación del video de seguridad aparenta haber sido realizada durante el día debido a la iluminación, el hecho ocurrió en la madrugada, específicamente a las 3:39 a. m., según los registros audiovisuales.

Prófugo de la justicia

A más de una semana del ataque, Gleivy Alberto Rymer Bueno, señalado como el presunto responsable, aún no ha sido localizado por la Policía Nacional, por lo que familiares y allegados exigen que sea encontrado y responda ante la justicia.

En ese sentido, la hija de la víctima cuestionó la respuesta inicial de las autoridades, al afirmar que la búsqueda del victimario comenzó varios días después del hecho, pese a que ya se había interpuesto la querella.

"Pedimos justicia. Queremos que las autoridades apresen a ese individuo", expresó Erika Carlos, quien señaló que la comunidad de Samaná también se ha manifestado para reclamar una investigación del caso.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), informó que emitió una orden de búsqueda contra Gleivy Alberto Rymer Bueno, por violar los artículos 265, 266, 303-1 y 309 del Código Penal en perjuicio de Eduardo Kelly de Peña.

Según la institución policial, el individuo está fuertemente armado y es "altamente peligroso".

Además, se ofrece una recompensa de 50 mil pesos a quien proporcione información que permita dar con su paradero.

Eduardo Peña Trinidad era padre de tres hijas, dos de ellas menores de edad.