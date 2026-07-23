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Canal de riego Ulises Francisco Espaillat
Canal de riego Ulises Francisco Espaillat

VIDEO | Recuperan cadáver de un hombre en canal de riego Ulises Francisco Espaillat en Santiago

La víctima fue identificada como Ronaldo Jean-Louis

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  • Edward Fernández - Facebook

Miembros de la Defensa Civil recuperaron la tarde de este jueves el cadáver de un hombre que había sido reportado como desaparecido desde el miércoles, tras ser arrastrado por las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat (UFE), en el distrito municipal Santiago Oeste.

La víctima fue identificada como Ronaldo Jean-Louis, de nacionalidad haitiana.

En las labores de búsqueda y recuperación del cuerpo participaron brigadas de la Defensa Civil, bomberos de Santiago Oeste y comunitarios de la zona. 

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Según lo informado, el operativo fue facilitado por la rápida intervención del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), de dónde coordinaron la reducción del caudal del canal para permitir la recuperación del cadáver.

  • Tras el levantamiento, el cuerpo fue entregado al Ministerio Público para los procedimientos correspondientes y las investigaciones que permitan establecer las circunstancias en que la víctima cayó al canal.

Llamado a la población

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, reiteró el llamado a la población a no ingresar al canal Ulises Francisco Espaillat, especialmente a quienes no saben nadar, al señalar que se trata de uno de los canales donde con mayor frecuencia se registran accidentes por ahogamiento en Santiago. 

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a actuar con prudencia para evitar nuevas tragedias.


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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.