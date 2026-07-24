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adolescente mata a su padre
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Adolescente de 13 años es señalada por la muerte de su padre en la provincia Duarte

La menor se encuentra bajo la custodia de las autoridades

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Adolescente de 13 años es señalada por la muerte de su padre en la provincia Duarte
El caso es invesigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

Una adolescente de 13 años fue señalada por la muerte de su padre, quien recibió una estocada durante un incidente ocurrido en la comunidad La Vereda de Las Mercedes, en el municipio Las Guáranas, provincia Duarte.

La víctima fue identificada como A. P., de nacionalidad haitiana.

El médico legista certificó que el extranjero falleció a causa de una herida de arma blanca en el hemitórax izquierdo.

Tras el hecho, un familiar entregó a la Policía Nacional a la presunta agresora, cuya identidad se omite por asuntos legales.

Detalles del incidente

Según el informe preliminar, la menor declaró a los investigadores que reaccionó luego de que su padre presuntamente intentara estrangularla.

Un pariente relató que escuchó gritos de auxilio y, al salir de su vivienda, encontró al hombre tendido en el suelo.

Explicó que, al preguntar qué había ocurrido, le informaron que la adolescente había herido a su padre.

El caso es investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.