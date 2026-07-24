Reportan desaparición de hombre con trastornos mentales en Santo Domingo Este

La incertidumbre y la preocupación arropan a los familiares de Christian Evelio Mota Ramírez, de 39 años, quien permanece desaparecido desde el pasado martes 7 de julio, luego de salir de su residencia en el sector El Almirante, en el municipio de Santo Domingo Este, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía Nacional por su hermana, Ercilia Reyna Mota Ramírez, Christian salió de la vivienda alrededor de las 9:30 de la mañana sin rumbo conocido. La última pista sobre su ubicación corresponde a las imágenes captadas por una cámara de seguridad, en las que presuntamente se le observa caminando por la autopista del Nordeste, próximo al peaje de Las Américas.

El audiovisual habría sido enviado por una persona a sus familiares, y desde entonces, no se ha vuelto a tener contacto con el desaparecido.

Te puede interesar Familia de ecuatoriano desaparecido tras salir de Punta Rucia pide ayuda para encontrarlo

Según el acta de denuncia, Christian Mota Ramírez, padece trastornos mentales desde su nacimiento y fue diagnosticado con trastorno bipolar, esquizofrenia y discapacidad intelectual.

Además, sus allegados indicaron que, al momento de desaparición no estaba recibiendo su tratamiento médico, lo que incrementa la preocupación por su estado de salud.

Detalles

Al momento de su desaparición, Christian vestía una camisa blanca y un pantalón. La última vez que fue visto en el video difundido aparecía con una bermuda azul marino y sin camisa. Como característica particular, tiene una mancha en el muslo izquierdo.

La denuncia fue interpuesta el 12 de julio en el Centro de Recepción de Denuncias de Villa Mella. De acuerdo con la familia, agentes de la Policía Nacional mantienen abierta la investigación, aunque hasta la fecha no se han obtenido nuevas pistas sobre su ubicación.