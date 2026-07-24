Muere adolescente que había sido atacada por joven que presuntamente la obligó a ingerir herbicida

Erikson Antonio Bonilla, es buscado por la muerte de la adolescente Génesis Portorreal Prandy. ( FUENTE EXTERNA )

La adolescente Génesis Portorreal Prandy, de 15 años, falleció la madrugada de este viernes en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, en Santo Domingo, donde permanecía ingresada tras ser atacada y supuestamente obligada a ingerir una sustancia tóxica (herbicida).

Con su muerte, la Policía Nacional intensifica la búsqueda de Erickson Antonio Bonilla Villalona, de 20 años, señalado como el principal sospechoso, quién mantenían una relación sentimental con la menor de edad.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, lamentó el fallecimiento de la menor y exhortó a Bonilla Villalona a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante la justicia.

Las investigaciones preliminares sitúan el hecho el pasado jueves, mientras las autoridades profundizan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

Tras el incidente, la madre de la adolescente la trasladó al centro médico infantil . Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, la menor falleció la madrugada de este viernes.

Había sido detenido Bonilla Villalona había sido detenido el pasado 26 de junio por un presunto intento de agresión contra la adolescente. En esa ocasión fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente quedó en libertad, tras imponérsele una orden de alejamiento. Poco después, vuelve a ser acusado por el hecho que culminó con la muerte de la menor, activando su búsqueda.

Llamado a la entrega

La Policía informó que mantiene las labores para localizar al joven y reiteró el llamado a que se entregue de manera voluntaria.

El órgano persecutor también dijo que continúa las investigaciones para establecer las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer lo ocurrido.