Autoridades recapturan a dos reclusos prófugos en Dajabón

Dos internos fueron capturados durante un operativo realizado por las autoridades en Dajabón ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

Después de permanecer más de una década oculto de las autoridades, un hombre que estaba prófugo desde 2014 fue detenido por agentes de la Policía Nacional durante una riña ocurrida en esta provincia fronteriza.

Se trata de Jefri Pie, quien había escapado del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón. Su identidad fue confirmada cuando los agentes verificaron sus datos personales y características físicas.

De acuerdo con una nota de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el hombre fue detenido el miércoles 22 de julio, después de protagonizar un altercado.

La institución explicó que mantenía labores de seguimiento tras recibir información sobre la supuesta presencia en Dajabón de varios internos evadidos de centros penitenciarios.

El director del recinto carcelario, Félix Estévez Valdez, informó que, por instrucciones del director general de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, se coordinaron acciones con la Policía Nacional y otros organismos para localizar a los fugitivos.

Te puede interesar Migración reforzará con reconocimiento facial los controles en la frontera de Dajabón

Captura de Alexander Fernández Vargas

Las labores también permitieron la captura de Alexander «Alex» Fernández Vargas, quien escapó del CCR Beller en febrero de 2022, cuando salió del área de reclusión para sacar la basura del penal.

Fernández Vargas fue localizado la noche del viernes 24 de julio durante un operativo conjunto de la DGSPC, la Policía Nacional, la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/whatsapp-image-2026-07-25-at-45808-pm-1-d53f714d.jpeg Las autoridades presentaron a los dos internos reapresados tras su captura (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)

Según el informe, las autoridades recibieron información sobre su presencia en el municipio, por lo que iniciaron labores de inteligencia, vigilancia y búsqueda que concluyeron con su apresamiento.

Ambos internos serán puestos nuevamente a disposición de las autoridades judiciales y trasladados al recinto penitenciario para continuar cumpliendo sus respectivas condenas.