Camión cargado de maíz se vuelca e impacta autobús con 12 pasajeros en la autopista Duarte
Por el incidente no se reportaron heridos
Un camión cargado de maíz se volcó la mañana de este domingo e impactó una guagua de transporte de pasajeros en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, en dirección este-oeste, provocando daños materiales, pero sin dejar personas heridas.
Detalles del accidente
Tras el vuelco, el cargamento quedó esparcido sobre la vía, mientras el autobús, que salía con destino hacia Santiago con 12 personas a bordo, sufrió daños en la transmisión y los muelles, además de que parte de su estructura quedó torcida por la fuerza del impacto.
Acciones de autoridades
El siniestro mantenía afectado el tránsito en la zona mientras las autoridades realizaban las labores de asistencia, el levantamiento del vehículo y la limpieza de la carretera.