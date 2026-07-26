Camión cargado de maíz se vuelca e impacta autobús con 12 pasajeros en la autopista Duarte

Camión volcado y el cargamento de maíz esparcido sobre la vía tras el accidente de tránsito en la autopista Duarte. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Un camión cargado de maíz se volcó la mañana de este domingo e impactó una guagua de transporte de pasajeros en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, en dirección este-oeste, provocando daños materiales, pero sin dejar personas heridas.

Detalles del accidente

Tras el vuelco, el cargamento quedó esparcido sobre la vía, mientras el autobús, que salía con destino hacia Santiago con 12 personas a bordo, sufrió daños en la transmisión y los muelles, además de que parte de su estructura quedó torcida por la fuerza del impacto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/whatsapp-image-2026-07-26-at-102936-am-ed45218b.jpeg Parte de la carga de maíz regada en la carretera luego del vuelco del camión ocurrido. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Acciones de autoridades

El siniestro mantenía afectado el tránsito en la zona mientras las autoridades realizaban las labores de asistencia, el levantamiento del vehículo y la limpieza de la carretera.

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