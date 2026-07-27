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hombre desaparecido Santo Domingo
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¿Dónde está Rafael? Desapareció tras salir de su casa en Santo Domingo Norte hace ocho días

Rafael Jiménez Ventura, de 63 años, salió de su hogar en Guaricano y no ha regresado desde el domingo 19 de julio

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    ¿Dónde está Rafael? Desapareció tras salir de su casa en Santo Domingo Norte hace ocho días
    Cartel difundido por la familia para localizar a Rafael Jiménez Ventura.
    (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre de 63 años permanece desaparecido desde el pasado domingo 19 de julio, luego de salir de su residencia, ubicada en el sector Guaricano, municipio Santo Domingo Norte, en horas de la mañana.

    Se trata de Rafael Jiménez Ventura, quien, según explicó su hija, Yisel Rodríguez, salió de la vivienda que comparte con su esposa alrededor de las 7:00 de la mañana con rumbo desconocido.

    "No sabemos hacia dónde se fue. Hemos visto unas cuantas cámaras cerca de la casa y lo vemos caminando, pero no sabemos hacia dónde se dirigió", expresó Rodríguez a reporteros de Diario Libreal tiempo que señaló que notaron su ausencia pasadas la 1:00 de la tarde, cuando no había regresado a la vivienda.

    Señaló que el último rastro de su padre fue captado por cámaras de seguridad ubicadas cerca de su residencia ubicada en la calle Yaguasa número 14, en el sector Las Diez Tareas, próximo a la estación de los bomberos de la comunidad, por lo que han incrementado su búsqueda.

    Explicó que en las imágenes se observa al hombre caminando y cruzando frente a la estación de los bomberos la mañana del día de su desaparición. Sin embargo, debido al alcance limitado de la cámara, se pierde su rastro y se desconoce hacia dónde se dirigió.

    Investigación

    Rodríguez informó que interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional, que mantiene las tareas de búsqueda para determinar su paradero.

    • Asimismo, aseguró que su padre no había presentado ningún cuadro de depresión ni problemas de salud que pudieran haber desencadenado su desaparición.

    Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información sobre su paradero la comunique de inmediato a las autoridades o se ponga en contacto con José Reyes Ventura al teléfono 809-958-9941.

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