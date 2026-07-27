Sargento de la Policía mata a tiros a su expareja en la provincia Duarte

Fotografía de archivo que muestra el momento en que las autoridades levantan un cadáver. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una joven madre de 24 años murió tras ser atacada a tiros presuntamente por su expareja, un sargento de la Policía Nacional, quien posteriormente intentó quitarse la vida, en un hecho ocurrido este lunes en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Dayana Paulino Santos. El médico legista que hizo el levantamiento certificó su muerte a causa de múltiples heridas de proyectil.

Mientras que el presunto agresor es Diango Burgo, sargento adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y asignado al servicio en Nagua.

Sargento está ingresado

De acuerdo con las informaciones preliminares, luego de dispararle a su expareja en repetidas ocasiones, el agente se habría provocado una herida de bala en la cabeza con fines suicidas.

El miembro de la uniformada fue trasladado al hospital regional universitario San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, donde permanece en estado delicado.

Se informó que Dayana Paulino Santos y el sargento Diango Burgo habían procreado tres hijos durante su relación.