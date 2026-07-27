Investigan muerte de una niña de tres años en hospital de Moca; familia denuncia mala práctica

Hospital Toribio Bencosme, en Moca, donde falleció la niña de tres años y cuyo caso es investigado por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades investigan la muerte de una niña de tres años ocurrida el viernes 24 de julio en el Hospital Toribio Bencosme, en Moca, provincia Espaillat.

La fallecida es la menor Wulianny Camacho García.

De acuerdo con un informe radiológico del centro de salud, la pequeña presentaba fractura de cráneo, hemorragia y edema cerebral.

Según versiones ofrecidas por familiares, la niña fue trasladada al Hospital Toribio Bencosme tras presentar vómitos y otros malestares. Sin embargo, falleció poco después de llegar al centro de salud, mientras recibía atenciones médicas.

Tras el deceso, los parientes denunciaron inicialmente que la muerte habría sido consecuencia de una presunta mala práctica médica.

Investigación

Desde la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Espaillat informaron que abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias en que murió la niña de tres años.

Desde la institución consideran que el caso presenta elementos que deben ser examinados de manera exhaustiva.

Explicaron que en las próximas horas sostendrán reuniones con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) para coordinar las pesquisas, las cuales abarcarán tanto el entorno familiar de la menor como la actuación del personal médico que la atendió antes de su fallecimiento.