Madre e hijo hallados muertos en Bella Vista no tenían signos de violencia, según informe preliminar

Apartamento ubicado en el sector Bella Vista, del Distrito Nacional, donde fueron encontrados muertos la señora Lucinda Emelinda Rodríguez y su hijo Óscar Gabriel Curiel Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Los primeros resultados de la investigación sobre la muerte de Lucinda Emelinda Rodríguez Restituyo, de 68 años, y su hijo, Óscar Gabriel Curiel Rodríguez, de 41, encontrados sin vida en un apartamento de la avenida Rómulo Betancourt, en el Distrito Nacional, indican que los cuerpos no presentan signos de violencia.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, precisó que el reporte responde a un informe preliminar y que será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), una vez concluya las autopsias, en determinar la causa de los fallecimientos.

"Estamos a la espera de los resultados del Inacif en cuanto a la autopsia que está siendo practicada a ambos cadáveres. De manera preliminar hemos recibido un informe no oficial de que no presentan signos de violencia hasta el momento", declaró Pesqueira.

Creía que estaban de viaje

La familia de Lucinda creyó durante varios días que ella y su hijo habían salido de fin de semana.

Según relató un vecino del edificio, la mujer le comunicó a otro de sus hijos, durante la última conversación que sostuvieron, el jueves anterior al hallazgo, que saldrían de la ciudad.

Víctor Mateo, propietario de una ferretería ubicada en los alrededores del residencial, relató que el hijo de la mujer, miembro de las Fuerzas Armadas, acudió al lugar tras el hallazgo y explicó que asumió que ambos estaban fuera de la ciudad porque su madre le había dicho que saldrían de fin de semana.

Mientras los parientes pensaban que madre e hijo estaban fuera, en el edificio comenzó a percibirse un fuerte hedor que los residentes atribuyeron inicialmente a uno o varios ratones muertos.

"Busqué por todos lados porque pensé que era un ratón", narró una residente que pidió reserva de su identidad.

Vecinos describieron a Lucinda y a su hijo como personas tranquilas y reservadas, que mantenían poco contacto con los demás residentes y solían salir únicamente para pasear a su perro.

Las autoridades informaron que la investigación continúa.

Como parte de las pesquisas han sido entrevistados familiares, vecinos y comerciantes de la zona, mientras esperan los resultados oficiales del Inacif que permitan esclarecer las circunstancias de ambas muertes.