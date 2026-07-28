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accidente motoconcho Santiago
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Joven muere aplastada por un gredar tras caer de un motoconcho en Santiago

La víctima fue identificada como Elianny Genao, de 24 años

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Joven muere aplastada por un gredar tras caer de un motoconcho en Santiago
Los comunitarios aseguran que los accidentes en los que se ven involucradas este tipo de maquinarias son recurrentes. (DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ)

Una joven de 24 años murió la mañana de este martes tras ser aplastada por un gredar, luego de que alegadamente cayó de una motocicleta en el residencial Don Jaime, ubicado en la zona oeste de Santiago.

La víctima fue identificada como Elianny Genao, de 24 años de edad.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, la joven se desplazaba como pasajera en un servicio de taxis motorizado (motoconcho) cuando, por circunstancias que aún no han sido esclarecidas, cayó al pavimento y fue impactada por la maquinaria pesada, falleciendo en el lugar.

Residentes de la zona señalaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad durante las labores con equipos pesados.

  • Los comunitarios aseguran que los accidentes en los que se ven involucradas este tipo de maquinarias son recurrentes.

Consideran que, cuando este tipo de aparato circula por vías donde transitan vehículos y peatones, debe contar con personal que advierta su paso tanto por delante como por detrás para prevenir accidentes.

Acciones de emergencia

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.