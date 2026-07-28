Una doble tragedia ocurrió ayer lunes en la provincia Peravia, donde seis personas perdieron la vida en dos accidentes de tránsito registrados en distintas comunidades del municipio Baní, informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

El primer hecho ocurrió en la calle principal de Villa Güera, donde dos motociclistas fallecieron tras una colisión frontal entre los vehículos que conducían.

Accidente en Villa Güera

De acuerdo con el informe de la Digesett, el accidente involucró una motocicleta Z3000, conducida por Alexander Martínez, quien no portaba documentos, y una motocicleta Tauro CG200, conducida por Yohangel Germán Báez, de 17 años, ambos dominicanos.

La institución indicó que los dos conductores se desplazaban sin casco protector y que las motocicletas no tenían placas.

Como consecuencia del impacto, ambos fallecieron en el lugar del accidente.

La Digesett hizo un llamado a los motociclistas a utilizar siempre el casco protector, respetar las normas de tránsito y conducir con prudencia, al recordar que la seguridad vial es una responsabilidad compartida.

Cuatro fallecidos tras caer una yipeta al río

Horas después, otro accidente cobró la vida de cuatro personas en la comunidad Los Pocitos, Pizarrete, Baní.

La Digesett informó que se trató de un accidente tipo deslizamiento con volcadura, en el que una jeepeta Chevrolet Tahoe cayó al río y quedó con las gomas hacia arriba, situación que presuntamente provocó el fallecimiento de sus ocupantes.

El vehículo era conducido por Karlos Yamil Lorenzo Gilarranz, quien viajaba acompañado por Aldi Shamir Royer Frías, Ginneidy Alcántara Suero y el segundo teniente de la Armada de República Dominicana (ARD) Gabriel Rafael Joa Rondón.

El caso se encuentra bajo investigación del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Digesett, que trabaja para determinar las causas del accidente.