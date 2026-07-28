Un total de 108 haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) durante varios operativos realizados en distintos puntos de la provincia Dajabón.

La institución informó, mediante una nota de prensa, que los detenidos fueron interceptados mientras presuntamente intentaban ingresar de manera clandestina al territorio dominicano.

El ERD indicó que en una de las intervenciones, una patrulla del 10mo. Batallón de Infantería interceptó en el área conocida como la finca Nene Checo a 54 extranjeros.

El grupo estaba integrado por 41 hombres, nueve mujeres y cuatro menores de edad, quienes fueron detenidos durante el operativo.

Detenciones en otros puntos

En otro operativo, una patrulla motorizada del mismo batallón detuvo a 18 haitianos en las proximidades del Puesto Santa María.

De acuerdo con el Ejército, este grupo estaba compuesto por 15 hombres, dos mujeres y una menor de edad.

Asimismo, tras recibir una alerta, soldados del ERD localizaron y detuvieron a otros 11 haitianos en condición migratoria irregular, distribuidos en tres hombres, cuatro mujeres y cuatro menores de edad.

Operativo en el Puesto Masacre

De igual manera, miembros del Puesto ERD de Masacre interceptaron a 25 haitianos cuando, según la institución, intentaban ingresar ilegalmente al país desde Haití.

Entre los detenidos figuran 22 hombres y tres mujeres, quienes fueron trasladados a Dajabón para ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM).