Incendio destruye una vivienda en Los Casabes en Santo Domingo Norte

El fuego se inició alrededor de las 4:30 de la tarde y fue sofocado pasadas las 6:00 p. m. ( DIARIO LIBRE/ HENRY ARVELO )

Un incendio redujo a cenizas una vivienda la tarde de este martes en la calle Luis Ramírez, sector Los Casabes, en Santo Domingo Norte, sin que se reportaran personas fallecidas ni heridas.

De acuerdo con testimonios de residentes de la zona, el fuego se inició alrededor de las 4:30 de la tarde y fue sofocado pasadas las 6:00 de la tarde.

Los vecinos aseguraron que las llamas habrían sido provocadas por un problema eléctrico, luego de que un cable del tendido cayera y comenzara a producir explosiones.

Al momento del siniestro, los padres de la familia afectada se encontraban trabajando, mientras que un niño estaba bajo el cuidado de su abuela.

Según los comunitarios, el menor había salido de la vivienda apenas unos minutos antes de que comenzara el incendio.

Respuesta comunitaria

Los residentes indicaron que fueron ellos quienes, utilizando cubetas y mangueras, enfrentaron las llamas para evitar que el fuego continuara propagándose. Aunque una unidad del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar, señalaron que esta llegó cuando el incendio ya estaba prácticamente controlado.

Los bomberos que respondieron a la emergencia provenían de Villa Mella, debido a que, según explicaron los comunitarios, en la zona no había unidades disponibles para atender el siniestro.

El incendio consumió por completo una vivienda y las llamas afectaron otras dos, aunque la rápida intervención de los vecinos evitó que los daños fueran mayores.