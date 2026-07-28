Fallece sargento de la Policía que mató a su expareja y se hirió de bala en la provincia Duarte

El sargento Diango Burgos murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl. ( FUENTE EXTERNA )

El sargento de la Policía Nacional que mató a tiros a su expareja sentimental y luego se disparó en la cabeza en el municipio de Las Guaranas, provincia Duarte, falleció la noche de ayer lunes.

El deceso de Diango Burgos se produjo mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís.

Los reportes médicos indican que el hoy occiso permanecía ingresado en estado crítico a consecuencia de la herida de bala que se habría ocasionado con aparentes fines suicidas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el miembro de la uniformada, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y asignado al servicio en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, se presentó presuntamente en estado de embriaguez a la residencia de su expareja, donde le disparó en varias ocasiones.

Estado y fallecimiento

La víctima fue identificada como Dayana Paulino Santos, de 24 años, quien falleció a causa de las heridas ocasionadas durante el ataque.

Tras cometer el crimen, Burgos se disparó en la cabeza y fue trasladado de emergencia al hospital San Vicente de Paúl, donde permaneció ingresado hasta que se confirmó su fallecimiento.

Según las informaciones obtenidas, Dayana Paulino Santos y Diango Burgos habían procreado tres hijos durante la relación sentimental que mantuvieron.