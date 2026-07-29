Víctimas de feminicidio suman 55 en apenas siete meses

En los primeros siete meses del año, 55 mujeres han sido víctimas de feminicidio ( FUENTE EXTERNA )

Con 55 mujeres víctimas de feminicidio en apenas siete meses de este año, el Centro de Estudios de Género (CE-Mujer) llamó este miércoles a revisar y replantear las estrategias implementadas en el país para enfrentar la violencia de género, al advertir que "hay cosas que no están dando resultado".

"En lo que va de año tenemos 51 mujeres asesinadas por feminicidio y ya en julio estamos contando cuatro, porque si hablamos de cuatro, estamos hablando de por lo menos una por semana ha caído asesinada por sus agresores", dijo la presidenta de la junta directiva CE-Mujer, Marianela Pinales.

Las cifras presentadas en el marco del seminario para el Abordaje de la Violencia de Género corresponden a los registros de la Fundación Vida Sin Violencia, que al 28 de julio contabilizaba 55 casos, tras la muerte de Dayana Paulino Santos a manos de su expareja, un sargento de la Policía Nacional.

Necesidad de prevención

CE-Mujer sostuvo que la respuesta del Estado frente a la violencia de género no puede limitarse a la atención de las víctimas ni a la judicialización de los agresores, sino que debe centrarse en la prevención mediante la educación y la transformación de los patrones culturales que perpetúan la violencia.

"Necesitamos que el país se ponga en actitud de pensar y repensar lo que estamos haciendo, porque evidentemente hay cosas que no nos están dando resultado", expresó Pinales.

A juicio de la dirigente, la violencia de género responde a una construcción social y cultural aprendida, por lo que consideró necesario promover nuevas masculinidades basadas en el respeto, la corresponsabilidad y la igualdad entre hombres y mujeres.

En ese sentido, cuestionó la eliminación de una orden departamental del Ministerio de Educación que promovía la transversalización de la perspectiva de género en el sistema educativo, al considerar que las aulas son un espacio fundamental para prevenir este tipo de violencia desde edades tempranas.

Barreras en la denuncia

Como parte de la jornada, se presentó una dramatización que recreó el recorrido de una mujer víctima de violencia al intentar denunciar a su agresor, evidenciando las barreras y fallas que aún persisten en la respuesta institucional.

"No hay democracia si la mujer vive con miedo", afirmó la dirigente, al exhortar al Estado, las escuelas, las universidades, las iglesias, los medios de comunicación y la sociedad en general a asumir un compromiso conjunto para prevenir la violencia de género.

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