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robo de tenis
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Acusación por robo de dos pares de tenis termina con un hombre muerto en Higüey

La víctima, de 30 años, murió tras recibir varias estocadas

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    Acusación por robo de dos pares de tenis termina con un hombre muerto en Higüey
    El presunto agresor se entregó a agentes del Dicrim. (FUENTE EXTERNA)

    La acusación por el presunto robo de dos pares de tenis y otras pertenencias terminó con un hombre muerto de varias estocadas la tarde de este miércoles en el sector Los Sotos, en Higüey. 

    Por el hecho fue arrestado un joven que, de acuerdo con informaciones preliminares, admitió haber ocasionado las heridas mortales tras reclamar la devolución de los objetos. Según su versión, le habían sido sustraídos unos tenis.

    La víctima fue identificada como Félix Pierre, de 30 años, de nacionalidad haitiana, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General Nuestra Señora de La Altagracia. El acta de levantamiento de cadáver establece que la causa de muerte fue un shock hemorrágico provocado por heridas de arma blanca.

    El presunto responsable es Caunis Guerrero Dominic, alias "el Pollero", de 21 años, también de nacionalidad haitiana, quien se entregó voluntariamente en la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) de La Altagracia y proporcionó el arma blanca que, presuntamente, utilizó durante el hecho.

    El detenido declaró a las autoridades que horas antes, Pierre habría penetrado a su vivienda y sustraído dos pares de tenis y otras pertenencias. Explicó que posteriormente le reclamó la devolución de los objetos, pero este se negó.

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    Enfrentamiento

    Según la versión ofrecida por el imputado a los investigadores, alrededor de las 12 del mediodía, mientras preparaba alimentos en la cocina de su residencia, Pierre regresó al lugar portando un puñal y presuntamente intentó agredirlo. Afirmó que logró desarmarlo durante un forcejeo y, en medio del enfrentamiento, le ocasionó varias estocadas antes de abandonar la escena.

    Las autoridades informaron que Guerrero Dominic presenta una herida cortante en el antebrazo izquierdo, certificada por un médico del centro de salud donde recibió asistencia.

    Miembros de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen realizaron el levantamiento de evidencias y documentaron el lugar mediante fotografías, mientras que el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los estudios correspondientes.

    El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.