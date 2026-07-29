Un hombre entró con una pistola en la mano, anunció un atraco y obligó a todos a tirarse al suelo. Minutos después, era él quien permanecía inmovilizado en el piso, desarmado por el propietario del negocio al que acababa de intentar asaltar.

La escena se produjo la mañana de este miércoles en Arvelo Multiservices, un consorcio de bancas y casa de cambio ubicado en la calle principal del sector La Unión, en el municipio Sosúa, provincia Puerto Plata.

Según relató el dueño del establecimiento, el asaltante irrumpió en el local con el arma desenfundada y tomó el control de la situación. Empleados, clientes y el propio comerciante obedecieron la orden de lanzarse al suelo mientras el hombre comenzaba a revisarlos uno por uno.

Pero el asalto dio un giro inesperado.

Mientras registraba a las personas presentes, el agresor disparó e hirió en una pierna a Bolívar Rodríguez, un residente del sector que había acudido al negocio para cambiar dólares.

Fue entonces cuando el propietario vio una oportunidad. Aprovechó un momento de descuido del asaltante, se abalanzó sobre él y comenzó un forcejeo.

Tras varios segundos de lucha logró arrebatarle la pistola y, con la misma arma, lo golpeó hasta inmovilizarlo, impidiendo que pudiera escapar antes de la llegada de la Policía Nacional.

"Penetró al negocio con arma en mano, dijo que era un atraco y nos tiró al suelo. Cuando me estaba revisando aproveché, le quité la pistola y logré reducirlo. Después llegaron los agentes y me ayudaron", relató el propietario.

Lo acusan de otros asaltos

El detenido fue identificado como Cristopher David Santana, residente en el sector La Unión. Videos grabados poco después del incidente lo muestran dentro del establecimiento, sentado y bajo custodia de agentes policiales.

El comerciante dijo esperar que el detenido sea sometido a la justicia y aseguró que el hombre presuntamente habría participado en otros atracos ocurridos en la zona.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una versión oficial sobre el caso.

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