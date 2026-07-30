Una mujer de 37 años resultó herida de bala luego de que un hombre irrumpiera en un establecimiento comercial en la avenida Abraham Lincoln, en el ensanche Naco, presuntamente con la intención de amedrentar a un testigo que este viernes comparecerá a un juicio de fondo.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Yhatnna Gelisa Cordero Bello, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud por la herida de bala que sufrió durante el incidente.

De acuerdo con el informe preliminar de la entidad, el agresor ingresó al negocio ubicado en la avenida Abraham Lincoln esquina Paseo de los Locutores preguntando por un hombre cuya identidad se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad. Al percatarse de la situación, Cordero Bello habría entrado en pánico y el desconocido le disparó antes de huir a pie. El atacante no ha sido identificado.

Las investigaciones establecieron que el hombre al que buscaba el atacante es propietario de un negocio de venta de celulares que opera en el mismo establecimiento y amigo de la víctima.

La Policía informó que, de manera preliminar, maneja la hipótesis de que el sospechoso acudió al lugar para amedrentar a ese ciudadano, quien tiene previsto comparecer este viernes en un juicio de fondo relacionado con una agresión de la que fue víctima en junio del año pasado.

Los investigadores realizan el levantamiento de las cámaras de vigilancia del establecimiento y de las zonas aledañas, mientras continúan las labores para identificar y capturar al responsable del ataque.