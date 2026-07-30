Muere mujer 10 días después de sufrir quemaduras en presunto ataque de su pareja en Higüey

Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, donde falleció Berenice Cabreja de la Cruz. ( FUENTE EXTERNA )

Berenice Cabreja de la Cruz, de 27 años, falleció este jueves mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa), diez días después de sufrir quemaduras de gravedad durante un hecho ocurrido en el sector Anamuya, en Higüey, por el cual su pareja sentimental, Amaurys Miguel García Rijo, alias "Circuito", cumple un mes de prisión preventiva.

De acuerdo con las informaciones oficiales, la joven murió a las 11:25 de la mañana a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por quemaduras de segundo y tercer grado que comprometían el 39 % de la superficie corporal, según certificó la médico legista durante el levantamiento del cadáver.

Concluido el procedimiento legal, el cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la autopsia correspondiente.

Suceso ocurrido

El caso ocurrió el pasado 20 de julio, cuando Berenice Cabreja de la Cruz y García Rijo fueron trasladados por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al Hgensa tras resultar con quemaduras de consideración.

Inicialmente, el hombre manifestó a las autoridades que ambos habían resultado lesionados luego de que se incendiara la vivienda donde se encontraban. Sin embargo, mientras recibía asistencia médica, la joven declaró que su pareja la había rociado con gasolina tras agredirla físicamente. Esa versión motivó la intervención de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) y el inicio de una investigación por parte de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim).

Durante las pesquisas, varios testimonios fortalecieron la hipótesis investigativa. Un testigo declaró haber observado al imputado agredir físicamente a la víctima y, posteriormente, portar una botella que presuntamente contenía gasolina antes de que se originara el incendio.

Otro hombre manifestó haberle vendido gasolina por valor de 100 pesos minutos antes del hecho, luego de que el imputado le indicara que la necesitaba para abastecer una motocicleta.

La Policía Científica realizó el levantamiento de la escena y ocupó como evidencias una botella de vidrio que presuntamente fue utilizada para transportar el combustible, además de otros elementos de interés para la investigación.

Las autoridades informaron que García Rijo también sufrió quemaduras durante el incidente y permaneció bajo custodia policial mientras recibía tratamiento médico.

Posteriormente, fue sometido ante la justicia y un tribunal le impuso un mes de prisión preventiva como medida de coerción por su presunta vinculación con el caso.

Con el fallecimiento de Berenice Cabreja de la Cruz, el Ministerio Público continuará las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial que se sigue contra el imputado.