Hipótesis preliminar indica que chispa pudo provocar fuego de embarcación en isla Saona

El pasado 27 de julio, una embarcación se incendió por completo en las proximidades de Playa Viva, zona El Abanico en la isla Saona. ( FUENTE EXTERNA )

El incendio que consumió una lancha en las proximidades de la Isla Saona y que dejó alrededor de 23 heridos a inicios de semana, pudo ser producido por una chispa generada por la batería de la embarcación.

En una actualización para Diario Libre, la Armada de la República Dominicana explicó que se presume que la chispa entró en contacto con el combustible de los motores fuera de borda lo que provocó la rápida propagación de las llamas.

Esta hipótesis preliminar fue la presentada por el capitán de la lancha, quien también aseguró haber percibido un fuerte olor a combustible durante el siniestro.

En el intento de evitar la tragedia y salvar la lancha, valorada en aproximadamente 27 millones de pesos, el capitán sufrió quemaduras en las manos, los brazos y parte del cabello.

Posteriormente fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atenciones médicas y fue dado de alta anteayer tras quedar fuera de peligro. El fue la víctima más afectada del incendio.

El hecho

El pasado 27 de julio, una embarcación se incendió por completo en las proximidades de Playa Viva, zona El Abanico. Por el hecho resultaron afectadas 23 personas en total, incluyendo al capitán.

Las víctimas eran vacacionistas de distintas nacionalidades, quienes fueron rescatados asistidos en alta mar por personal de la Armada, organismos de socorro y unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Los afectados fueron conducidos a diferentes centros médicos de La Romana y se encuentran bajo peligro.

La Armada destacó la rápida acción conjunta de lancheros y organismos de socorro para socorrer a las personas sin que se registraran víctimas mortales.

Investigación en curso

Pese a la hipótesis inicial, las autoridades enfatizaron que el caso continúa bajo investigación y que aún no existe una conclusión definitiva sobre las causas del incendio.

En las pesquisas participan la Armada de República Dominicana, la Dirección Central de la Policía de Turismo (Politur), gobiernos locales y otros organismos civiles y de emergencia.