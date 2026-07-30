Sargento acusada de matar a su suegra en Azua es enviada a prisión

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Azua impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a una militar imputada de matar a su suegra, en un hecho ocurrido en la sección Las Guanábanas, de la provincia de Azua.

Mariely Figuereo Ramírez, sargento de la Fuerza Aérea, es procesada por la muerte de su suegra Rosa Marte.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mañana del pasado 9 de julio, la señora Marte se disponía a dirigirse hacia su lugar de trabajo cuando fue contactada por su nuera, mediante una llamada telefónica, quien le dijo que su hijo había tenido un accidente y se encontraba ingresado en un centro médico, por lo que iba a buscarla para que lo viera a solicitud de él.

A las 7:30 de la mañana, la víctima salió de su casa ubicada en el sector Barraquito, del municipio Villa Riva, provincia Duarte, acompañada de Figuereo Ramírez.

Durante las pesquisas realizadas en el inicio de las investigaciones por el Ministerio Público de la provincia Duarte y la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional, se estableció, mediante un levantamiento de las cámaras de vigilancia, que la procesada utilizó un servicio de taxi para trasladarse junto a la hoy occisa hacia un centro médico en el sector Gascue, del Distrito Nacional.

Las investigaciones establecen, que, posteriormente, Figuereo Ramírez solicitó otro servicio de taxi y se dirigió hacia la avenida Duarte, donde, luego, ambas mujeres abordaron un autobús con destino hacia el sur.

Detalles confirmados

Durante el trayecto, Figuereo Ramírez solicitó al chofer que las dejara cerca de un cementerio, al lado de una metalera en la sección Las Guanábanas, en la provincia de Azua, llevando a la víctima hacia unos matorrales.

En fecha 18 de julio, fue recuperado el cadáver de la víctima en estado de descomposición.

Marte falleció a causa de hemorragia cerebral y trauma encefálico, según consta en el acta de levantamiento de cadáver expedido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La procesada habría agredido con piedras a su suegra hasta provocarle la muerte.

La imputada fue arrestada mediante la autorización judicial No. 2026-AJ0060826, emitida por el Juzgado de Atención Permanente de Azua.