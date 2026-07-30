Un niño de dos años y 11 meses murió tras permanecer varios días ingresado en el Hospital Marcelino Vélez Santana, adonde, según familiares, llegó con signos de violencia.

Se trata de Daylon Vicente Sánchez, quien fue declarado fallecido el 29 de julio tras ser diagnosticado con muerte cerebral.

"Tenía desde el domingo en el hospital batallando por su vida", explicó a reporteros de Diario Libre Yakaira Sánchez, tía del hoy occiso.

De acuerdo con su versión, el niño fue ingresado al centro de salud luego de ser trasladado por su madrastra tras, presuntamente, sufrir una convulsión a causa de una supuesta caída.

No obstante, precisó que la familia desconoce las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Sánchez indicó que el menor se encontraba de vacaciones con su padre y su madrastra, quienes viven en el barrio Enriquillo, en el municipio Santo Domingo Oeste, y con quienes llevaba aproximadamente una semana.

Detalló que el niño residía temporalmente con su abuela materna en el país desde hace un año.

Asimismo, agregó que el menor era ciudadano estadounidense y que su madre reside actualmente en ese país.

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Proceso investigativo

La tía de la víctima informó que el caso ya está siendo investigado por las autoridades, aunque dijo desconocer si existe algún proceso judicial contra el padre y la madrastra.

"Queremos que se esclarezca el caso y que pague quien deba pagar", enfatizó la familiar del occiso, al tiempo que manifestó que están a la espera de los resultados de la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales podrían ayudar a establecer qué ocurrió.

El abuelo del niño, Vicente Sánchez, expresó que no puede asegurar que existiera una agresión intencional, pero afirmó que el menor presentaba lesiones cuando ingresó al hospital.

"Uno no puede decir que hubo algo intencional, pero cuando llegó al hospital el niño presentaba moretones no normales, y la abuela se lo entregó a ellos en perfecto estado", sostuvo.

Los familiares esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias de la muerte del menor y determinen las responsabilidades correspondientes.