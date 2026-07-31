La tragedia que destapó un falso cirujano y una clínica clandestina en Santo Domingo Este

La joven Rebecca Brizard, falleció tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Rebecca Brizard llevaba años posponiendo la cirugía estética con la que soñaba transformar su cuerpo. Primero decidió cumplir otras metas y cuando sintió que había llegado el momento, ahorró, se realizó los estudios médicos y siguió cada paso que le indicaron convencida de que sería operada por un cirujano plástico.

Pero quien terminó interviniéndola, según las investigaciones del Ministerio de Salud Pública, fue Enmanuel Hernández Medrano, de 38 años, un barbero que no posee formación médica ni acreditación como cirujano plástico. Horas después del procedimiento, Rebecca murió y, al día siguiente, el hombre señalado por las autoridades salió del país con destino a Colombia.

La salida del país de Enmanuel Hernández, ocurrió el sábado 25 de julio de 2026, a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde abordó un vuelo comercial con destino a ese país sudamericano, según informó la Policía Nacional.

Una clínica clandestina y en condiciones precarias

Lo que desde la entrada aparentaba ser una clínica de estética, con áreas destinadas a tratamientos de belleza o masajes, ocultaba en su interior un espacio donde se practicaban cirugías para las que, según el Ministerio de Salud Pública, no existían las condiciones mínimas de seguridad.

Detrás de esa fachada de la Clínica Obesidad y Anti-Envejecimiento Dr. Griselda Basora, las autoridades encontraron un quirófano improvisado donde se realizaban procedimientos estéticos de alta complejidad, incluido el que terminó con la muerte de Brizard.

Durante un levantamiento realizado en el establecimiento, ubicado en Alma Rosa I, Santo Domingo Este, inspectores del Ministerio de Salud Pública documentaron múltiples irregularidades que, según el director de Habilitación y Acreditación, Juan Gerardo Mesa, evidencian que el centro operaba al margen de la normativa sanitaria.

"Ahí se estaba violando la ley en todo el sentido de la palabra", afirmó Mesa al describir las condiciones encontradas durante la inspección.

Mesa explicó que el establecimiento carecía de requisitos esenciales para funcionar como un centro quirúrgico de tercer nivel, categoría bajo la cual se estaban realizando procedimientos estéticos.

Entre las principales deficiencias detectadas figuran la ausencia de un área de internamiento para pacientes, la inexistencia de un carro de paro para atender emergencias médicas y la presencia de medicamentos vencidos "en su mayoría".

A eso se sumaban otras carencias, como la falta de lavandería, cocina y demás áreas de apoyo requeridas para este tipo de establecimientos.

"Ellos no tenían ni siquiera internamiento, no tenían carro de paro, los medicamentos estaban vencidos en su mayoría; no tenían lavandería, no tenían cocina... todo lo que se necesita para ser un centro quirúrgico de tercer nivel, que es lo que ellos estaban haciendo ahí", sostuvo una de las inspectoras del Ministerio de Salud Pública al leer el documento.

Un quirófano detrás de la fachada

Al ingresar, el lugar daba la impresión de ser una clínica dedicada a procedimientos estéticos y tratamientos de belleza. Sin embargo, al avanzar hacia el interior, las autoridades encontraron el área donde presuntamente se practicaban las cirugías.

"Usted entra y aparenta ser una clínica estética, pero cuando camina hacia adentro ellos tienen un quirófano donde operaban pacientes", explicó Mesa.

La dueña no acudió a la cita

Como parte del proceso, Salud Pública citó a la doctora Griselda Basora, propietaria y directora médica del establecimiento, para continuar las investigaciones. Sin embargo, de acuerdo con Mesa, no compareció.

"Citamos a la doctora Basora y nos dejó esperando; no vino", indicó.

El funcionario agregó que el Ministerio posee la documentación levantada durante la inspección y continúa recopilando evidencias.

Las investigaciones de las autoridades sanitarias también apuntan a que el establecimiento no habría sido utilizado únicamente por Enmanuel Hernández, señalado como la persona que realizó el procedimiento quirúrgico.

Mesa indicó que han obtenido información de que otros médicos también habrían practicado intervenciones en ese lugar, aunque afirmó que todavía recopilan la documentación que permita confirmar esas actuaciones.

"Nos hemos enterado de que funcionaban de manera clandestina y que otros doctores, de los que todavía no tenemos la documentación en la mano, también hacían procedimientos en ese establecimiento de salud", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/descarga-72-23feebbf.jpg La jovenRebecca Brizard, quien murió tras una cirugía estética. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, indicó que tienen entendido que durante la cirugía de Rebecca participaron dos anestesiólogos, además de Hernández, quien, según las investigaciones, no posee acreditación como médico ni como cirujano plástico.

"Ella era el alma de la familia": el sueño que Rebecca Brizard no pudo cumplir

En la casa donde vivía Rebecca Brizard junto a sus tres hijos y su esposo, todavía se habla de ella en presente, como si en cualquier momento fuera a cruzar la puerta con alguna ocurrencia, proponiendo una salida familiar o preguntando qué hacía falta comprar para la casa.

A solo días de cumplir 29 años, Rebecca dejó una familia intentando aprender a vivir sin quien, según su hermana Ashely Pérez, era "el motor que los mantenía unidos".

"No hay una palabra para definirla porque todo le queda muy grande. Ella era demasiado alegre. Siempre estaba pendiente de nosotras, de mi mamá, de sus hijos. Era el alma de las fiestas y siempre quería tenernos unidas. Decía: ´Vamos donde mami, vamos a salir´. Prácticamente, ella era todo", cuenta su hermana Ashley Pérez.

Rebecca era la tercera de siete hermanas. En su familia la describen como una mujer trabajadora, emprendedora y convencida de que el esfuerzo era el camino para salir adelante.

"Siempre estuvo buscando el sustento para ella y para los demás. Si ella estaba bien, quería que los demás también estuvieran bien", señaló Ashley.

No solo procuraba el bienestar económico de su hogar. También motivaba a sus hermanas a emprender para que construyeran su propio futuro.

"Ella siempre nos decía que emprendiéramos, que no dependiéramos de ser empleadas. Quería que todas tuviéramos nuestro propio negocio. De madre no hay una palabra que la defina porque fue una excelente madre, pendiente de sus hijos", afirmó.

El negocio que levantó con esfuerzo

Ese espíritu emprendedor llevó a Rebeca a habilitar una tienda llamada Fashionista RD, en su hogar. En el establecimiento, vendía ropa para mujeres, hombres y accesorios, tanto en su local como a través de las redes sociales.

Cada prenda representaba un paso más hacia el futuro que imaginaba para su familia. Su mayor deseo era hacer crecer el negocio, ayudar a sus hermanas a desarrollar sus propios emprendimientos y lograr que su madre pudiera dejar de trabajar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/40200f03-6e8b-415f-80e2-cf03edf694fd-662da5ca.jpg Rebecca Brizard tenía su tienda de ropa en su hogar. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

De acuerdo con su hermana, Rebeca nunca dejaba de hacer planes. Siempre hablaba del siguiente pedido de mercancía, de las nuevas ventas y de cómo seguir expandiendo el negocio que había construido con esfuerzo. También trabajaba en bienes raíces.

Un sueño que esperó durante años

La cirugía estética siempre estuvo en los planes a desarrollar por Rebeca. Ashley recordó que su hermana llevaba tiempo pensando en realizarse una abdominoplastia, pero siempre la posponía porque surgían otras prioridades.

Incluso, antes de operarse, decidió cumplir otro de sus deseos: volver a ser madre.

"Ella quería salir embarazada antes de operarse. Se organizó para eso. Luego que salió embarazada y que la niña cumplió un año y algunos meses, dijo que ese era el momento", señaló.

Fue en entonces cuando una conocida, también emprendedora, le comentó a Rebeca que se había realizado una cirugía estética con un médico que, según le aseguró, era "muy bueno".

A partir de esa recomendación, se despertó el interés de Rebecca y comenzó el proceso. Rebecca se comunicó con quien se presentó como Enmanuel Hernández y empezó a realizarse los estudios clínicos que le fueron solicitados como requisito previo para la intervención, entre ellos analíticas. Con los resultados en mano, solo quedaba esperar la fecha y conocer el lugar donde sería operada.

Cada vez que hablaba del procedimiento con su hermana, Ashley asegura siempre le hacía la misma pregunta, "¿Tú sabes dónde te van a operar?", sin embargo, la respuesta siempre era la misma.

"No, todavía, porque el doctor trabaja en diferentes clínicas y tiene que ver cuál estará disponible para esa fecha", indicó.

La ubicación llegó horas antes

El jueves 23 de julio, un día antes de la cirugía, Rebecca pasó gran parte del día esperando la dirección donde sería operada, pero no fue hasta horas de la noche cuando recibió el mensaje. Según su hermana, el supuesto médico le explicó que había surgido un inconveniente con el lugar inicialmente previsto para realizar el procedimiento.

"'Donde tenía planificado operarte pasó un inconveniente. Te voy a mandar otra ubicación; ustedes solo llegan y hacemos el procedimiento´, fue lo que le dijo."

La cita quedó pautada. Rebecca debía presentarse alrededor de las 4:00 y 5:00 la madrugada siguiente.

"Ella escuchaba todo"

Durante las primeras horas, nada parecía indicar que algo estuviera mal y la operación terminaría en tragedia. Ashley le escribió a su cuñado para preguntar cómo iba todo y a lo que él le respondió que la cirugía había terminado.

Sin embargo, cerca de las 11:00 de la mañana, afirmó que Rebecca le pidió a su esposo que la halara porque podía escucharlo.

Horas después, su madre llegó al centro donde había sido operada.

"Cuando ella despertó se estaba moviendo. Decía que estaba incómoda, que le quitaran todo y que le buscaran agua", recordó Ashley sobre lo que le contó su madre.

Con el paso de las horas, la situación comenzó a empeorar. "Cuando mi mamá vio que ella decía que no se sentía bien, empezó a llamar a los doctores"

Según Ashley, en ese momento sacaron a su madre de la habitación mientras trasladaban a Rebecca a otra área.

"Mi mamá siempre dice que cuando mi hermana se desplomó sobre ella, sintió que fue en ese instante que murió", añadió.

La llamada que cambió todo

Horas después, Ashley recibió una llamada desesperada, alrededor de las 6:00 de la tarde. Al otro lado de la línea, se encontraba su madre, con la angustia de ver a su otra hija luchando por su vida.

"Mi mamá me llamó diciéndome: ´Tu hermana se está muriendo", afirma que sin pensarlo pidió la ubicación de la clínica para salir rumbo al lugar.

"Solo estaba Emmanuel Hernández. Él fue quien nos recibió, pero cuando vi a mi mamá desplomada me enfoqué primero en ella."

Mientras tanto, su cuñado comenzó a buscar respuestas sobre lo ocurrido.

"La única explicación que nos dieron fue que se le habían llenado los pulmones de sangre".

Ashley sostiene que, mientras la familia intentaba entender qué había ocurrido, la propietaria del establecimiento permanecía dentro de una habitación sin dar la cara.

"En ese movimiento Emmanuel se fue con todos los documentos por la puerta trasera, brincando una pared", añadió.

La hermana también cuestiona que nadie del establecimiento notificara lo ocurrido a las autoridades competentes.

"El colmo fue que nunca llamaron al 9-1-1, ni al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ni a ninguna autoridad. Nosotros fuimos quienes tuvimos que hacer todas esas diligencias", señaló.

Una espera marcada por la justicia

Desde el viernes, los días han transcurrido entre el duelo y las gestiones ante las autoridades.

Ashley manifestó que nunca había enfrentado una pérdida tan cercana y que la familia solo espera que la investigación determine responsabilidades. Con la voz entrecortada, asegura que el mayor anhelo de la familia es que el caso no quede impune.

"Lo que queremos es una respuesta sobre esa persona. Para nosotros prácticamente es un asesino suelto. Una persona no puede hacerse pasar por médico y poner en riesgo la vida de otros. Esperamos justicia", comentó.