Discusión por una apuesta en juego de dados dejó un muerto en Santiago

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Una discusión por una apuesta durante un juego de dados terminó con la muerte de Domingo Andrés Acevedo Peña, de 44 años, en un hecho ocurrido en el sector La Yagüita de Pastor, en la provincia Santiago.

De acuerdo con el testimonio de un sobrino de la víctima, identificado como José Rafael Acevedo, el conflicto comenzó cuando el presunto agresor insistió en jugar una apuesta de 50 pesos, mientras el hoy occiso estaba dispuesto a apostar 100 pesos.

El familiar explicó que su tío decidió retirarse de la jugada, momento en que el otro hombre supuestamente lo golpeó con una tabla.

Te puede interesar Matan a palos a un hombre durante discusión en un alegado punto de drogas en Moca

Relató que posteriormente el agresor tomó un cuchillo que se encontraba en el lugar y le propinó una estocada que le causó la muerte.

Prófugo

El presunto homicida, identificado como Alexander Torres, huyó del lugar tras el hecho.

Según versiones de vecinos, el hombre permanece en la comunidad y que sus familiares tenían previsto entregarlo a las autoridades.

El cadáver de Domingo Andrés Acevedo Peña fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Mientras que las autoridades investigan las circunstancias del hecho y trabajan para localizar al presunto responsable.