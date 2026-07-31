Narcotraficantes usaron latas de mantequilla de maní para ocultar marihuana

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público incautaron ocho paquetes de presunta marihuana y cinco latas que contenían el mismo vegetal durante dos operativos de inspección realizados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), en Boca Chica.

El primer decomiso ocurrió mientras las unidades realizaban labores de supervisión en uno de los depósitos de la terminal. Una unidad canina alertó sobre la posible presencia de sustancias controladas en varias cajas, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-105443-am-0bc2d3c6.jpeg Paca de presunta marihuana. (FUENTE EXTERNA)

En una caja de cartón, las autoridades encontraron ocho paquetes de marihuana, empacados al vacío en fundas negras y transparentes, con un peso preliminar de nueve libras.

De acuerdo con las investigaciones, el envío habría sido realizado por un hombre con dirección en Ridgley Drive, Los Ángeles, Estados Unidos, y estaba destinado a un supuesto receptor con domicilio en la calle Salomé Ureña, en Boca Chica.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-105441-am-1-532944b6.jpeg Latas en las que estaba empacado el vegetal. (FUENTE EXTERNA)

Mantequilla de maní

En un segundo operativo, los agentes localizaron otra caja que contenía cinco latas que simulaban ser de mantequilla de maní en polvo, pero que estaban llenas de marihuana.

Según el manifiesto de carga, el paquete se encontraba en tránsito por el país y sería recibido por un hombre residente en Northwest, Florida, Estados Unidos.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que mantienen abierta una investigación sobre ambos casos, mientras continúan reforzando las labores de inteligencia e inspección para detectar nuevas modalidades utilizadas por las redes de narcotráfico internacional para ocultar sustancias ilícitas.