Bomberos confinan incendio en L&R Comercial al área del almacén y extinguen llamas bajo techo colapsado

Bomberos confinan el incendio en el almacén de L&R Comercial. Trabajando para sofocar las llamas debajo del techo de la estructura que colapsó. ( DIARIO LIBRE/ ANA CUEVA )

Tras siete horas de trabajo ininterrumpido, el incendio que afectó la sucursal de L&R Comercial, ubicada en la marginal de la autopista Las Américas, quedó confinado en el área del almacén, en la parte trasera del establecimiento, donde los bomberos continúan extinguiendo las llamas que permanecen soterradas bajo el techo que colapsó.

Así lo informó a Diario Libre el intendente del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, general Roberto Santos Méndez, quien explicó que las brigadas entraron en la fase de extinción luego de controlar la propagación del fuego.

"El incendio ahora mismo está confinado en la parte trasera. En la parte del almacén está confinado y estamos apagando las llamas soterradas debajo del techado que colapsó", dijo.

El oficial indicó que las labores se desarrollan de manera simultánea desde la parte frontal, ambos laterales y la zona trasera del establecimiento.

Explicó que el Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a la 1:29 de la tarde y que las primeras unidades llegaron al lugar unos 10 minutos después. Desde entonces, los equipos han permanecido en la escena realizando relevos para mantener las operaciones.

Investigación de causas

Santos Méndez informó que, una vez concluyan las labores de extinción, los técnicos de investigación iniciarán las pesquisas para determinar el origen del incendio.

"Estamos ahora en la fase de extinción. Ya los técnicos de investigación van a realizar las investigaciones para poder determinar las posibles causas", señaló.

El intendente agregó que, hasta el momento, no se han reportado víctimas.

Asimismo, explicó que el fuego permanece soterrado entre los escombros del techo colapsado, lo que dificulta las labores e impide establecer cuánto tiempo tomará extinguirlo por completo.

"Estamos trabajando actualmente con el fuego soterrado; es un tema al que no se le pueden calcular horas por la complejidad del trabajo de extinción", afirmó.

En el operativo participan alrededor de 17 unidades y entre 70 y 80 miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este.

Indicó que algunas unidades han sido retiradas de forma gradual para mantener la capacidad de respuesta ante otras emergencias en el municipio.

También informó que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 mantiene ambulancias en el lugar para atender cualquier eventualidad, mientras continúa el perímetro de seguridad alrededor del establecimiento.

A las labores de extinción se incorporó un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea de República Dominicana, que transporta agua del mar Caribe para realizar descargas aéreas sobre las zonas que aún permanecen en llamas.