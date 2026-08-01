Ciudadano español sufre crisis de salud y muere luego de un allanamiento en Barahona

Un ciudadano español murió la mañana del jueves después de un allanamiento ejecutado por fiscales y agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en una vivienda del municipio de Paraíso, Barahona, en un caso sobre el cual la familia y el Ministerio Público ofrecen versiones distintas.

El fallecido fue identificado como Pedro Perdomo, conocido como "Susu", quien se encontraba descansando en la residencia ubicada en la calle Arzobispo Noel cuando comenzó el operativo, alrededor de las 5:00 de la mañana.

Sus familiares sostienen que la irrupción de decenas de agentes le provocó una alteración de la presión arterial y que su condición empeoró luego de percatarse de que no encontraba 600 euros que guardaba en una cartera.

Según esta versión, Perdomo se desmayó dentro de la vivienda y posteriormente fue trasladado por una ambulancia del Sistema 9-1-1 a un centro de salud de Barahona, donde fue declarado muerto.

El procurador fiscal de Barahona, Wellington Matos, aseguró, en cambio, que el extranjero comenzó a sentirse mal cuando el allanamiento había concluido y los agentes se disponían a retirarse.

Versiones encontradas

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar oficialmente la causa del fallecimiento. Aunque el fiscal atribuyó preliminarmente la muerte a un infarto, el resultado definitivo de la autopsia no ha sido divulgado.

Yajaira Díaz y su madre, Mercedes Feliz Marmolejos, afirmaron que en la vivienda se encontraban también una hija y un sobrino menor de edad cuando los agentes intentaron ingresar por puertas y ventanas.

La familia entiende que el despliegue policial y la forma en que se produjo la entrada causaron un fuerte impacto emocional a Perdomo.

También alegó que el extranjero empezó a sentirse mal después de advertir la supuesta desaparición del dinero que tenía en su cartera.

Los parientes responsabilizaron a los agentes y fiscales de haber provocado las circunstancias que antecedieron al fallecimiento, aunque hasta el momento no se ha presentado un informe médico que establezca una relación directa entre el operativo y la muerte.

Fiscalía rechaza responsabilidad

Matos negó que los participantes en el allanamiento causaran el fallecimiento y sostuvo que la intervención se realizó de manera regular y transparente.

El fiscal indicó que los agentes y representantes del Ministerio Público portaban cámaras corporales y aseguró que las grabaciones muestran el desarrollo del procedimiento.

"El cuerpo de Pedro Perdomo fue enviado al Inacif para que no quede duda de que fue por un infarto que lamentablemente murió el extranjero", declaró.

Sin embargo, será el informe forense el que deberá establecer la causa médica y las circunstancias del deceso.

Denuncia por dinero desaparecido

Junto con la denuncia por la muerte, la familia afirmó que durante el allanamiento desaparecieron RD$153,000 guardados detrás de un gavetero y 600 euros que pertenecían a Perdomo.

Dijeron que el dinero en pesos procedía del alquiler de varios apartamentos y de la venta de cacao.

También señalaron que en la casa había otros RD$29,000 y prendas de alto valor que no fueron tocados.

Acciones de la Fiscalía

La familia atribuyó la presunta sustracción a uno de los agentes, quien, según su versión, habría aprovechado que una fiscal se encontraba de espalda para evitar ser captado directamente por una cámara corporal.

El Ministerio Público rechazó esa acusación.

Matos afirmó que nadie tomó la cartera del fallecido y que todo quedó registrado en las cámaras utilizadas durante el operativo.

Hasta ahora no se ha informado si las grabaciones serán entregadas a la familia o incorporadas a una investigación independiente.

Reacciones familiares

La Fiscalía explicó que el operativo tenía como objetivo localizar armas de fuego presuntamente vinculadas a José Manuel, hermano de Yajaira Díaz, quien reside en España.

De acuerdo con Matos, las autoridades ocuparon un fusil de guerra y una pistola poseídos de manera ilegal.

La familia reconoció la existencia de una pistola, pero la describió como una antigua reliquia que pertenecía al padre fallecido de Yajaira. También afirmó que las demás evidencias incautadas incluían radios de comunicación y una vestimenta con apariencia militar que serían donadas a la Defensa Civil.

El fiscal sostuvo que fue la propia Yajaira quien indicó dónde estaban ocultas las armas.

Reclaman investigación

Los familiares convocaron una protesta pacífica para este domingo, desde el Ayuntamiento de Paraíso hasta el destacamento policial del municipio, para exigir justicia y una investigación sobre la muerte y la presunta desaparición del dinero.

No se ha informado si la Inspectoría General de la Policía Nacional o alguna dependencia del Ministerio Público abrió una investigación interna.