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Hallan sin vida a una pareja en el municipio Villa Riva; autoridades investigan las circunstancias

La pareja mantenía una relación sentimental y tenía planes de matrimonio

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    Hallan sin vida a una pareja en el municipio Villa Riva; autoridades investigan las circunstancias
    Vista de Brenda y Luis Andrés Mena, alias "Chicho". (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades investigan un presunto feminicidio-suicidio ocurrido la mañana de este sábado en una vivienda ubicada en la comunidad Los Rieles, municipio Villa Riva, provincia Duarte, donde una pareja fue encontrada sin vida.

    La mujer fue identificada únicamente como Brenda, mientras que el presunto feminicida es Luis Andrés Mena, conocido como "Chicho", quien también fue hallado muerto en el mismo lugar.

    De acuerdo con informaciones preliminares, la pareja mantenía una relación sentimental y tenía planes de matrimonio. Brenda era oriunda de la comunidad Bebedero, perteneciente al distrito municipal Las Coles, en el municipio Arenoso.

    RELACIONADAS

    Miembros de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se presentaron a la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones que permitan establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

    Segundo caso en menos de una semana

    Este nuevo hecho de violencia ocurre apenas cinco días después de otro caso similar registrado en la provincia Duarte.

    El lunes 27 de julio, en el sector Aguas Vivas del municipio Las Guáranas, Diana Paulino murió tras recibir múltiples disparos presuntamente realizados por su pareja, el agente policial Diango Burgos Rodríguez, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

    RELACIONADAS

    Según el informe preliminar, tras cometer el crimen, el oficial se disparó en la cabeza. Fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, donde permanece bajo atención médica y custodia policial.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.