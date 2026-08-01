Un incendio de gran magnitud afecta en estos momentos la sucursal de L&R Comercial, ubicada en la marginal de la autopista Las Américas, en el municipio Santo Domingo Este, donde las llamas consumen gran parte de las instalaciones.

Videos enviados a Diario Libre muestran una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la zona, mientras decenas de personas permanecen en los alrededores observando el siniestro.

Noticia en desarrollo

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio y si hay personas lesionadas.

Asimismo, en las imágenes difundidas hasta ahora no se observa la presencia de unidades de emergencia en el lugar, aunque se espera la llegada de los organismos de socorro para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a establecimientos cercanos.

Se espera que en las próximas horas los organismos correspondientes ofrezcan detalles sobre el origen del incendio, los daños ocasionados y las labores de respuesta ante la emergencia.

Segundo incendio

Este es el segundo incendio que afecta una sucursal de L&R Comercial en lo que va de año.

El pasado 12 de febrero, este mismo siniestro arrasó por completo la tienda de la empresa ubicada en Villa Mella.

En esa ocasión, siete camiones cisterna del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional fueron desplegados para combatir las llamas, que afectaron el establecimiento de tres niveles. Además, varios vehículos que se encontraban en el estacionamiento de la plaza resultaron completamente calcinados.