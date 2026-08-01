Helicóptero de rescate apoya labores de bomberos para sofocar incendio en L&R Comercial

Helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea de República Dominicana. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

Con el apoyo de un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea de República Dominicana, las unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este continúan este sábado las labores para sofocar el incendio que ha consumido gran parte de la sucursal de L&R Comercial, ubicada en la marginal de la autopista Las Américas.

En el lugar persiste una densa humareda mientras el fuego continúa afectando el área del almacén y el último piso de la tienda de electrónicos.

Un bombero explicó a Diario Libre que el helicóptero de rescate se abastece de agua del mar Caribe mediante una bolsa de carga, en un punto ubicado a una distancia prudente de la orilla para evitar daños por los arrecifes.

Con esa agua se realizan descargas sobre el último nivel del establecimiento, donde permanecen las llamas.

El incendio se originó aproximadamente a la 1:00 de la tarde y, hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del siniestro. Tampoco se han reportado víctimas, ni personas lesionadas.

En las labores participan unas 15 unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, encabezadas por su director, el general Roberto Santos Méndez.

También brindan apoyo el alcalde Dio Astacio y el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), coronel Edwin Olivares.

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Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad debido al riesgo de colapso parcial de la estructura y exhortan a la población a no acercarse al área y seguir las instrucciones de los organismos de socorro.

Detenidos por saqueo

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades informaron el apresamiento en flagrante delito de 17 personas, quienes fueron sorprendidas presuntamente cargando mercancías y ajuares sustraídos del establecimiento mientras se desarrollaba el incendio.

Entre los artículos recuperados figuran neveras, lavadoras, microondas, abanicos y otros electrodomésticos. Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público.