Identifican a pareja hallada sin vida en Villa Riva; Policía profundiza investigación

La Policía Nacional identificó a las dos personas encontradas sin vida la mañana de este sábado en una vivienda de la comunidad Los Rieles, municipio Villa Riva, provincia Duarte, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Los fallecidos fueron identificados como Brenda Liz Marte, de 34 años, nativa de la comunidad Las Carreras, municipio Arenoso; y Luis Andrés Mena Guzmán, de 40 años, agricultor y oriundo del municipio San Francisco de Macorís.

De acuerdo con el informe preliminar ofrecido por la Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional, agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), junto a miembros de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), asumieron las pesquisas para establecer lo sucedido.

Las autoridades indicaron que el cuerpo de la mujer fue encontrado en el piso de la vivienda, sin ropa y con aparentes signos de ahorcamiento, mientras que el hombre fue localizado colgando de una viga en el área de la cocina de la residencia.

Según las informaciones recopiladas por los investigadores, familiares de ambos manifestaron que mantenían una relación de pareja.

Investigación en curso

Como parte del proceso investigativo, miembros del Dicrim y de la Deamvi realizan el levantamiento de evidencias y entrevistas a familiares y personas del entorno, con el propósito de reconstruir los hechos y determinar las circunstancias exactas de ambas muertes.

Los cuerpos fueron levantados por las autoridades competentes y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde les serán practicados los estudios forenses correspondientes, cuyos resultados permitirán establecer oficialmente las causas de los fallecimientos.

Las investigaciones permanecen abiertas a la espera de los resultados de las diligencias forenses y periciales.