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incendio tienda L&R Comercial
incendio tienda L&R Comercial

Autoridades confirman que no hubo víctimas en incendio de L&R Comercial

Las autoridades informan que 17 personas fueron detenidas por intentar robar electrodomésticos durante el incendio

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    Autoridades confirman que no hubo víctimas en incendio de L&R Comercial
    Incendio consume la tienda L&R Comercial. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

     El incendio que este sábado afectó gran parte de la tienda L&R Comercial, ubicada en la avenida Las Américas, no dejó personas fallecidas ni heridas, informó el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio.

    • Astacio destacó que, pese a la magnitud del siniestro, la rápida intervención de los organismos de emergencia permitió controlar la situación sin pérdidas humanas.

    Cronología del incendio

    "No hay nada que lamentar humanamente hablando", afirmó el alcalde.

    El incendio fue reportado al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a la 1:30 de la tarde. Trece minutos después, a la 1:43 p. m., las primeras unidades de respuesta ya se encontraban en el establecimiento para combatir las llamas.

    Mientras los organismos de socorro trabajaban para sofocar el fuego, decenas de personas ingresaron al establecimiento y sustrajeron electrodomésticos y otros artículos, según muestran videos difundidos en redes sociales.

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    Al menos 17 personas fueron detenidas por sustraer mercancías del establecimiento
    Al menos 17 personas fueron detenidas por sustraer mercancías del establecimiento (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)
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    Mercancia sustraida por las personas.
    Mercancia sustraida por las personas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)
       
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