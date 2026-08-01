Autoridades confirman que no hubo víctimas en incendio de L&R Comercial

El incendio que este sábado afectó gran parte de la tienda L&R Comercial, ubicada en la avenida Las Américas, no dejó personas fallecidas ni heridas, informó el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio.

Astacio destacó que, pese a la magnitud del siniestro, la rápida intervención de los organismos de emergencia permitió controlar la situación sin pérdidas humanas.

Cronología del incendio

"No hay nada que lamentar humanamente hablando", afirmó el alcalde.

El incendio fue reportado al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a la 1:30 de la tarde. Trece minutos después, a la 1:43 p. m., las primeras unidades de respuesta ya se encontraban en el establecimiento para combatir las llamas.

Mientras los organismos de socorro trabajaban para sofocar el fuego, decenas de personas ingresaron al establecimiento y sustrajeron electrodomésticos y otros artículos, según muestran videos difundidos en redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/whatsapp-image-2026-08-01-at-33729-pm-021d2cde.jpeg Al menos 17 personas fueron detenidas por sustraer mercancías del establecimiento (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/01/whatsapp-image-2026-08-01-at-33727-pm-438158bb.jpeg Mercancia sustraida por las personas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

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