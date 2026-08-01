Tras el incendio que afectó la tienda L&R Comercial de la autopista Las Américas, varias personas saquearon la tienda llevándose algunos electrodomésticos, situación que las autoridades competentes catalogaron como un robo.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que hasta el momento el número de apresados supera las 17 personas, cifra que podría aumentar en las próximas horas.

Situación del incendio

"Esta es una acción condenable y los apresados tendrán que responder a las autoridades por tal acto. Hemos reforzado esta zona con el apoyo de 100 agentes policiales y la situación está totalmente controlada", agregó.

Afirmó que hasta el momento se han recuperado unos 30 artículos de la tienda que están siendo trasladados por las autoridades a una zona cercana a la avenida Hípica en Santo Domingo Este. Entre los artículos recuperados figuran neveras, lavadoras, microondas, abanicos y otros electrodomésticos. Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el incendio ha sido controlado en su mayor parte y que, hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni fallecidas. Asimismo, indicaron que las causas del siniestro aún no han sido determinadas, por lo que se iniciará una investigación para establecer al respecto.

En las labores de respuesta participaron el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, encabezados por su director, general Roberto Santos Méndez, con el apoyo de unas 15 unidades, así como el alcalde Dio Astacio. También se encuentra presente el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), coronel Edwin Olivares.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales. Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad debido al riesgo de colapso parcial de la estructura y exhortan a la población a no acercarse al área y acatar las instrucciones de los organismos de socorro.

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