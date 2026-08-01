Hallan hombre con un disparo en la cabeza dentro de su habitación en Barahona

Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en el lugar donde fue encontrado sin vida. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Un hombre fue hallado muerto la mañana de este sábado en una habitación de su residencia, ubicada en la calle Respaldo Braudilio Feliz del barrio Enriquillo, detrás de la gallera municipal de la provincia Barahona.

El occiso fue identificado como Julio Sánchez Mariano, de 72 años, quien se presume que se quitó la vida de un disparo en la cabeza, con una pistola que portaba de forma ilegal, según miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la dirección regional Sur de la Policía en esta ciudad.

Testimonio familiar

Miembros de investigación criminal y el Ministerio Público colectaron un casquillo en la escena.

El cuñado del fallecido Wander Feliz, afligido en su dolor, argumentó que la muerte inesperada de Julio ha sido un golpe devastador para toda la familia, al describir a su cuñado cómo un hombre alegre que siempre estuvo compartiendo con ellos por más de 40 años.

Féliz presume que Sánchez estaba pasando por una profunda depresión, debido a que sufría presión arterial y de diabetes y hace poco le habían amputaron cuatro dedos de la pierna izquierda. No tenía hijos y fue hallado a eso de las 9:00 de la mañana en la habitación de la casa familiar donde residía.

Acciones de la autoridad

El cuerpo sin vida fue examinado por el legista Jonathan Peña ante la presencia del fiscal adjunto Jhoeudis Medina, en compañía del encargado del Dicrim en Barahona, coronel Nin, los cuales acordonaron el perímetro para evitar que la escena sea contaminada por los curiosos para fines de investigación.