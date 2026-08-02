Detienen en la frontera a haitiano-estadounidense requerido en Haití

Jean Onel Laureane, quien deberá responder ante los organismos judiciales haitianos por las acusaciones que pesan en su contra. ( DIARIO LIBRE / JAVIER GENAO )

Una operación conjunta de los organismos de inteligencia dominicanos culminó con la detención de Jean Onel Laureane, ciudadano de doble nacionalidad haitiana y estadounidense, quien era requerido por las autoridades judiciales de Haití por su presunta vinculación con un asesinato ocurrido en el vecino país.

Detención y captura

La captura fue realizada por miembros de Inteligencia Migratoria, en coordinación con agentes del Departamento de Inteligencia G-2 del Ejército de República Dominicana.

Tras permanecer bajo custodia de las autoridades dominicanas, Laureane fue trasladado hasta la zona fronteriza para completar el proceso formal de entrega a las autoridades haitianas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-02-at-15549-pm-2-90171abb.jpeg Miembros de Inteligencia Migratoria

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Entrega a autoridades

De acuerdo con el informe, alrededor de la 1:00 de la tarde el detenido fue entregado, mediante certificación, al comisario Atenor Leonard, encargado de la Policía Fronteriza de Haití (Polifront) en la comunidad de Juana Méndez.

La entrega se produjo bajo estrictas medidas de seguridad y como parte de la cooperación entre las instituciones de ambos países para perseguir a personas requeridas por la justicia que intenten desplazarse a través de la frontera.

Las autoridades haitianas informaron que el detenido se encontraba hospedado en un hotel de Cabo Haitiano y que habría asesinado al seguridad de dicho establecimiento.

Jean Onel Laureane deberá responder ante los organismos judiciales haitianos por las acusaciones que pesan en su contra. Su responsabilidad deberá ser determinada por un tribunal competente, conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.