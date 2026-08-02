×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
detención Jean Onel Laureane
detención Jean Onel Laureane

Detienen en la frontera a haitiano-estadounidense requerido en Haití

La entrega de Laureane a las autoridades haitianas se llevó a cabo en la comunidad de Juana Méndez

    Expandir imagen
    Detienen en la frontera a haitiano-estadounidense requerido en Haití
    Jean Onel Laureane, quien deberá responder ante los organismos judiciales haitianos por las acusaciones que pesan en su contra. (DIARIO LIBRE / JAVIER GENAO)

    Una operación conjunta de los organismos de inteligencia dominicanos culminó con la detención de Jean Onel Laureane, ciudadano de doble nacionalidad haitiana y estadounidense, quien era requerido por las autoridades judiciales de Haití por su presunta vinculación con un asesinato ocurrido en el vecino país.

    Detención y captura

    La captura fue realizada por miembros de Inteligencia Migratoria, en coordinación con agentes del Departamento de Inteligencia G-2 del Ejército de República Dominicana.

    Tras permanecer bajo custodia de las autoridades dominicanas, Laureane fue trasladado hasta la zona fronteriza para completar el proceso formal de entrega a las autoridades haitianas.

    Expandir imagen
    Infografía
    Miembros de Inteligencia Migratoria

    Entrega a autoridades

    De acuerdo con el informe, alrededor de la 1:00 de la tarde el detenido fue entregado, mediante certificación, al comisario Atenor Leonard, encargado de la Policía Fronteriza de Haití (Polifront) en la comunidad de Juana Méndez.

    La entrega se produjo bajo estrictas medidas de seguridad y como parte de la cooperación entre las instituciones de ambos países para perseguir a personas requeridas por la justicia que intenten desplazarse a través de la frontera.

    • Las autoridades haitianas informaron que el detenido se encontraba hospedado en un hotel de Cabo Haitiano y que habría asesinado al seguridad de dicho establecimiento.

    Jean Onel Laureane deberá responder ante los organismos judiciales haitianos por las acusaciones que pesan en su contra. Su responsabilidad deberá ser determinada por un tribunal competente, conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

    TEMAS -