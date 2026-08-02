Tras más de 10 horas, bomberos continúan combatiendo incendio en sucursal de L&R Comercial

Bombero trabajan para extinguir fuego en el almacén del local. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

Luego de más de 10 horas de labores ininterrumpidas, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este mantiene los trabajos para extinguir el incendio que inició alrededor de la 1:00 p.m. del sábado y que destruyó la sucursal de L&R Comercial, ubicada en la marginal de la autopista Las Américas.

Las brigadas concentran sus esfuerzos en el último foco del fuego, que desde hace varias horas permanece confinado en el área del almacén y bajo el techo que colapsó a causa del siniestro.

Un bombero que prefirió no identificarse explicó a Diario Libre que las condiciones del viento en la zona, junto con la cercanía del establecimiento al mar Caribe, han dificultado las labores de extinción.

En el operativo participan alrededor de 17 unidades y entre 70 y 80 miembros del Cuerpo de Bomberos, con el apoyo de la Policía Nacional y ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Durante la tarde, un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea de República Dominicana realizó varias descargas de agua sobre la estructura para contribuir a controlar el incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas ni personas lesionadas.

La Policía Nacional mantiene acordonado el perímetro del establecimiento y exhorta a la ciudadanía a no acercarse al lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-111854-pm-32b75488.jpeg (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-111820-pm-7f8ac192.jpeg (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-111819-pm-e6a0235d.jpeg Fachada de la tienda consumida por las llamas. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-111842-pm-07e7d8d8.jpeg Más de 70 bomberos han trabajado toda la tarde para sofocar el incendio. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-111856-pm-1-a21126fb.jpeg El incendio lleva más de 10 horas. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-111826-pm-01b011cf.jpeg Bomberos trabajan para extinguir el incendio. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-111826-pm-1-d50ae8da.jpeg Vista de la marginal de la autopista de Las Américas. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-111856-pm-7fa58279.jpeg La zona está acordonada. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) ‹ >

Proceso de investigación

Cuando concluyan las labores de extinción, los técnicos del Cuerpo de Bomberos iniciarán las investigaciones para establecer las causas que originaron el incendio.

Así lo informó a Diario Libre el intendente del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, general Roberto Santos Méndez.

Detenciones por saqueo

Al menos 17 personas fueron detenidas tras ser sorprendidas en flagrante delito mientras sustraían mercancías de la tienda durante el incendio.

Mientras tanto, la Policía Nacional informó la noche del sábado que recuperó más de 170 artículos, entre electrodomésticos y otros ajuares, que habían sido sustraídos del establecimiento.

Mediante un comunicado, la institución indicó que también ocupó una escopeta y un monitor que estaban en poder de un hombre, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía agregó que continuará las investigaciones para identificar y capturar a las demás personas involucradas en los saqueos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-95915-pm-808b2849.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-95915-pm-1-a9cca693.jpeg Muebles recuperados en Saqueos a L&R Comercial. (POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-95917-pm-1fdc5edf.jpeg Arma recuperada y monitor de televisión. (POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-95916-pm-1-55f055e0.jpeg Unos 170 artículos fueron recuperados, ente electrodomésticos y otros ajuares. (POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-01-at-95916-pm-0aa4d012.jpeg Al menos 17 personas fueron detenidas. (POLICÍA NACIONAL) ‹ >

Incendio previo

Este es el segundo incendio que afecta una sucursal de L&R Comercial en lo que va de año.

El pasado 12 de febrero, otro incendio destruyó la tienda de la empresa ubicada en Villa Mella.

En esa ocasión, siete camiones cisterna del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional fueron desplegados para combatir las llamas que afectaron el establecimiento de tres niveles. Además, varios vehículos que estaban estacionados en la plaza resultaron completamente calcinados.