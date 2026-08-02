Unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este continuaban este domingo trabajando para extinguir los últimos focos del incendio que destruyó la sucursal de L&R Comercial situada en la marginal de la autopista Las Américas.

Todavía permanecían algunos conatos entre los escombros, especialmente en áreas donde el colapso de parte de la estructura metálica dificulta el acceso de las brigadas.

El intendente del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, general Roberto Santos Méndez, prevé que las labores de extinción concluyan durante este domingo. Una vez eliminado completamente el fuego y reducida la temperatura de la estructura, los técnicos podrán ingresar para comenzar las investigaciones sobre el origen del siniestro.

Las experticias están programadas para comenzar este lunes, por lo que hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre las causas del incendio.

El fuego comenzó pasada la 1:00 de la tarde del sábado y requirió la intervención de más de 17 unidades y entre 70 y 80 bomberos. Las llamas permanecieron durante horas en el almacén y debajo del techo colapsado, obligando a los equipos a trabajar desde la parte frontal y ambos laterales del edificio.

Durante la emergencia también fue utilizado un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea de República Dominicana, que realizó descargas de agua sobre las zonas de difícil acceso.

Local quedó destruido

El incendio destruyó el establecimiento comercial de cuatro niveles, considerado uno de los principales locales de la empresa por su tamaño y por la cantidad de electrodomésticos almacenados.

Durante un recorrido por la zona se observaron numerosos artículos calcinados, así como un camión propiedad de la empresa, un automóvil y parte de la estructura metálica del edificio completamente afectados por las llamas.

Pese a la magnitud del siniestro, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni lesionadas. Los daños conocidos hasta ahora son materiales, aunque la empresa todavía no ha ofrecido una estimación económica de las pérdidas.

Incendios previos

Federico Félix, vicepresidente de L&R Comercial, informó que la empresa tiene previsto reconstruir el establecimiento, debido a que tanto el inmueble como el terreno son de su propiedad. El ejecutivo indicó que la intención es volver a operar en la zona y ofrecer sus productos a los residentes de las comunidades cercanas.

Segundo incendio durante 2026

Este es el segundo incendio de gran magnitud que afecta una sucursal de L&R Comercial durante este año.

El 12 de febrero, otro fuego destruyó la tienda de la empresa situada en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, Santo Domingo Norte. En ese caso tampoco se registraron pérdidas humanas, pero las instalaciones y el inventario quedaron destruidos.

Las autoridades no han informado que exista relación entre ambos incendios. Cualquier comparación sobre sus causas deberá esperar los resultados de los peritajes técnicos.

Durante el siniestro del sábado, la Policía Nacional también apresó a más de 17 personas acusadas de sustraer mercancías del establecimiento. Las autoridades informaron posteriormente que habían recuperado más de 170 artículos, entre electrodomésticos y otros ajuares.