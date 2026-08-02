Rescatan a cinco pescadores de jaiba tras perderse en zona montañosa de Tamboril

Personal de la Defensa Civil durante el rescate de cinco pescadores en Tamboril. ( FUENTE EXTERNA )

Cinco pescadores de jaiba que se extraviaron durante la madrugada en la comunidad Los Cacaos, del paraje Los Guineitos, municipio de Tamboril, fueron localizados sanos y salvos tras un operativo de búsqueda y rescate coordinado por organismos de emergencia.

De acuerdo con la Defensa Civil de Santiago, la alerta fue recibida alrededor de la 1:30 de la madrugada a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, lo que permitió activar de inmediato las unidades de búsqueda del municipio.

El director regional de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, explicó que los hombres se habían desorientado mientras realizaban labores de pesca en la zona.

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"A la una y treinta de la madrugada la unidad fue activada por el Sistema 9-1-1 y posteriormente estas personas fueron localizadas y entregadas a sus familiares, producto de la desubicación que tenían en dicho lugar", expresó.

Los rescatados fueron identificados como Cristian Acosta, de 37 años; José Miguel Ramos, de 35; José López, de 49; Aristóteles Gregorio Acevedo, de 56; y Valentín López, de 49.

Según las autoridades, todos fueron encontrados en condiciones estables y no fue necesario trasladarlos a un centro de salud.

En el operativo participaron miembros de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional, quienes concluyeron las labores de búsqueda aproximadamente a las 2:20 de la madrugada.

Arias destacó la respuesta de las instituciones de emergencia y aseguró que, "nuestras unidades están prestas para dar servicio en cualquier momento y a la hora que sea; nuestros voluntarios están a disposición de trabajar y salvar vidas y propiedades".

Pesca de Jaiba se encuentra en Veda

El Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) mantiene vigente desde el 1 de junio al 30 de septiembre la veda para la captura y comercialización de jaiba de río, conforme a la Ley 307-04.

Sin embargo, las autoridades no informaron si la actividad que realizaban los cinco pescadores estaba relacionada con una especie incluida en esa prohibición ni si se inició algún procedimiento por una eventual violación de la normativa.